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Уход за собой, который портит всё — вот как мы ошибаемся каждый день

3:07
Моя семья » Красота и стиль

Ты можешь обожать уход за собой, не пропускать тренировки и скупать лучшие кремы, но… всё равно допускать классические ошибки. Они звучат безобидно, но со временем сказываются на состоянии кожи, волос и даже фигуры. Проверь себя — ты точно где-то узнала себя.

Девушка
Фото: flickr.com by homegets.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка

1. Умывание — только вечером

Если по утрам ты просто плескаешь на лицо водой — увы, это не забота, а халтура. Кожа за ночь выделяет себум, плюс остаются следы крема и даже пыли с подушки. Утреннее очищение с пенкой или гелем нужно обязательно.

2. Ледяная вода на пользу

Нет. Холод сужает сосуды, провоцирует сухость и даже может привести к куперозу. Оптимально — умываться водой комнатной температуры. Тогда кожа будет свежей и спокойной, а не шокированной.

3. Маска для волос — каждый день

Если ты решила заменить кондиционер маской — приготовься к проблемам. Волосы можно "перекормить": они станут вялыми, ломкими и начнут сечься. Маску — раз в неделю, и только по длине, не на корни.

4. Бритьё с гелем для душа

Гель сушит кожу и делает её беззащитной перед лезвием. А потом — раздражение, сухость, микропорезы. Используй пену или крем для бритья — это не прихоть, а необходимость.

5. Волосы сохнут сами? Плохо

Долгое естественное высыхание вредно: вода разрушает структуру волоса, вымывая белки. Лучше сушить феном на холодном режиме — быстро, безопасно и без потерь.

6. Скраб при высыпаниях

Прыщи — не повод тереть лицо до блеска. Скрабы и щётки только разносят бактерии, усиливают воспаление и раздражают кожу. При проблемах — щадящее очищение и никаких механических воздействий.

7. Парфюм на волосы

Да, запах держится дольше. Но спирт сушит волосы и повреждает кутикулу. Лучше нанести аромат на одежду или использовать специальные парфюмерные спреи для волос.

8. Anti-age "на опережение"

Молодая кожа справляется сама. Если начать с антивозрастных средств слишком рано — можно нарушить естественную работу клеток. Результат? Когда эффект действительно понадобится, кожа уже не отреагирует.

9. Забыла о зоне декольте

Лицо — лицо, но шея и грудь стареют тоже. А крем туда ты наносишь? Вот и начни! Эта зона очень чувствительная и быстро теряет тонус. Включи её в утренний и вечерний уход — без обсуждений.

10. Выщипываешь брови перед макияжем

Ошибка! Кожа после выщипывания раздражена, могут появиться микротрещины. И если сразу нанести косметику — легко получить воспаление. Идеально — щипать брови вечером, чтобы кожа успела восстановиться.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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