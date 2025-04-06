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Волосы на грани: что делать, когда твой объём уходит в никуда

3:11
Моя семья » Красота и стиль

Потеря объёма и поредение волос — проблема, с которой сталкиваются миллионы. Иногда причина — в неправильном уходе, а иногда сигнал поступает изнутри. Как понять, что дело не в шампуне, и какие процедуры действительно работают?

Женщина
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Женщина

Почему волосы редеют: основные причины

Гормональные сбои

  • Беременность, менопауза, стресс, проблемы с щитовидной железой — всё это может изменить гормональный фон и повлиять на густоту волос.

Наследственность

  • Если в роду были случаи алопеции, риск выше. Современные генетические тесты позволяют заранее оценить вероятность.

Дефицит белка

  • Белок — строительный материал для кератина. Без него волосы слабеют и выпадают. В норме нужно 1-1,5 г белка на каждый кг веса в сутки.

Ошибки в уходе

  • Сульфатные шампуни, термоукладка, тугие прически, частые окрашивания и даже агрессивное расчесывание — всё это может навредить. Добавьте сюда нехватку термозащиты и мытье головы каждый день — и результат не заставит себя ждать.

Грибки и бактерии

  • Перхоть, зуд, воспаления — всё это может сигнализировать о проблемах с кожей головы. А за ними нередко следуют и проблемы с волосами.

6 процедур, которые действительно помогают

Клеточное восстановление

  • Используются собственные стволовые клетки кожи. Рост активируется спустя 3-6 недель, эффект держится до года.

Фотодинамическая терапия ReviXan

  • Световое воздействие улучшает питание фолликулов, пробуждая рост. Без боли и реабилитации.

Плазмотерапия (PRP)

  • Из крови пациента выделяют плазму с тромбоцитами — она насыщена факторами роста, которые оживляют фолликулы.

Мезотерапия

  • Витамины, аминокислоты и минералы вводятся прямо в кожу головы — питание улучшается, волосы крепнут.

Лазерная стимуляция

  • Улучшается микроциркуляция, активируются фолликулы. Отличный вариант при первых признаках истончения.

Пересадка волос

  • Если всё совсем плохо — это крайняя, но эффективная мера. Современные методики дают естественный результат и не требуют долгой реабилитации.

А что ещё можно сделать

  • Пройти обследование у трихолога и сдать нужные анализы.
  • Восстановить питание — волосы любят железо, цинк, витамины A, E и жирные кислоты.
  • Следить за уровнем стресса — спокойствие улучшает гормональный фон.

Каждые волосы — это отражение внутреннего состояния организма и вашего отношения к себе. Если вы заметили, что причёска теряет объём, не игнорируйте сигналы: начните с мягкого ухода, пересмотрите питание, устраните стресс, а при необходимости обратитесь к специалисту. Правильный подход и современные процедуры способны не просто остановить выпадение, но и вернуть волосам густоту, силу и блеск — главное, не ждать, пока ситуация станет критичной.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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