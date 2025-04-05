Красота под водой: зачем визажисты теперь советуют нырять с тональником

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Звучит странно, но это работает: чтобы добиться идеально матовой и гладкой кожи, теперь визажисты советуют… окунать лицо в воду. Не пугайся, речь не про очищение, а про технику джамсу — корейский лайфхак, который набирает популярность во всём мире. Простая в исполнении, эта методика дарит коже эффект фотошопа и идеально закрепляет тональный макияж.

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Что такое джамсу

Jamsu (в переводе с корейского — "погружение") — это способ фиксации макияжа с помощью детской присыпки и холодной воды. Результат — матовая, бархатистая кожа без жирного блеска и эффекта маски. Метод особенно популярен среди обладательниц жирной и комбинированной кожи.

Как сделать джамсу: пошаговая инструкция

Подготовь кожу

Нанеси базу, консилер, тональное средство — как обычно. Убедись, что покрытие тебя устраивает.

Нанеси детскую присыпку

Насыпь немного присыпки на ладони и аккуратно распределяй по лицу. Слой должен быть заметным, но не перегруженным. Не втирай — просто припудри.

Погрузи лицо в холодную воду

Набери в миску или раковину прохладной воды и окуни в неё лицо на 30 секунд. Главное — держи глаза закрытыми и не паникуй.

Аккуратно промокни лицо

После процедуры не вытирай лицо полотенцем! Просто дай воде стечь, а коже — высохнуть естественным образом.

Заверши макияж

Когда кожа полностью высохнет, можешь наносить румяна, тени, тушь, оформлять брови и губы.

Кому подходит джамсу

Обладательницам жирной кожи - чтобы избежать блеска в Т-зоне.

- чтобы избежать блеска в Т-зоне. Тем, кто хочет долговременную фиксацию макияжа без праймера.

макияжа без праймера. Любительницам естественного бархатистого финиша.

Важные нюансы

Количество присыпки подбирается индивидуально

Чем жирнее кожа, тем больше порошка можно использовать. Для сухой — дозировка минимальна, иначе можно пересушить кожу.

Не хочется нырять

Вместо погружения можно использовать пульверизатор с холодной водой — эффект будет чуть мягче, но принцип сохранится.

Подбирай качественную присыпку

Лучше выбирать гипоаллергенную, без ароматизаторов — подходит детская или рисовая.

Техника джамсу — это неожиданный, но очень действенный способ сохранить макияж в первозданном виде до самого вечера. Если ты ищешь альтернативу праймерам и фиксирующим спреям — обязательно попробуй этот корейский лайфхак. Только сначала глубоко вдохни — и ныряй в красоту!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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