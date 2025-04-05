Красота под водой: зачем визажисты теперь советуют нырять с тональником

Звучит странно, но это работает: чтобы добиться идеально матовой и гладкой кожи, теперь визажисты советуют… окунать лицо в воду. Не пугайся, речь не про очищение, а про технику джамсу — корейский лайфхак, который набирает популярность во всём мире. Простая в исполнении, эта методика дарит коже эффект фотошопа и идеально закрепляет тональный макияж.
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Стильная девушка
Что такое джамсу
Jamsu (в переводе с корейского — "погружение") — это способ фиксации макияжа с помощью детской присыпки и холодной воды. Результат — матовая, бархатистая кожа без жирного блеска и эффекта маски. Метод особенно популярен среди обладательниц жирной и комбинированной кожи.
Как сделать джамсу: пошаговая инструкция
Подготовь кожу
Нанеси базу, консилер, тональное средство — как обычно. Убедись, что покрытие тебя устраивает.
Нанеси детскую присыпку
Насыпь немного присыпки на ладони и аккуратно распределяй по лицу. Слой должен быть заметным, но не перегруженным. Не втирай — просто припудри.
Погрузи лицо в холодную воду
Набери в миску или раковину прохладной воды и окуни в неё лицо на 30 секунд. Главное — держи глаза закрытыми и не паникуй.
Аккуратно промокни лицо
После процедуры не вытирай лицо полотенцем! Просто дай воде стечь, а коже — высохнуть естественным образом.
Заверши макияж
Когда кожа полностью высохнет, можешь наносить румяна, тени, тушь, оформлять брови и губы.
Кому подходит джамсу
Обладательницам жирной кожи - чтобы избежать блеска в Т-зоне.
Тем, кто хочет долговременную фиксацию макияжа без праймера.
Любительницам естественного бархатистого финиша.
Важные нюансы
Количество присыпки подбирается индивидуально
Чем жирнее кожа, тем больше порошка можно использовать. Для сухой — дозировка минимальна, иначе можно пересушить кожу.
Не хочется нырять
Вместо погружения можно использовать пульверизатор с холодной водой — эффект будет чуть мягче, но принцип сохранится.
Подбирай качественную присыпку
Лучше выбирать гипоаллергенную, без ароматизаторов — подходит детская или рисовая.
Техника джамсу — это неожиданный, но очень действенный способ сохранить макияж в первозданном виде до самого вечера. Если ты ищешь альтернативу праймерам и фиксирующим спреям — обязательно попробуй этот корейский лайфхак. Только сначала глубоко вдохни — и ныряй в красоту!
Уточнения
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.