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Жирная кожа? Сухая кожа? Одна простая хитрость для идеального увлажнения

2:16
Моя семья » Красота и стиль

Выбор увлажняющего средства — это не просто покупка крема с яркой упаковкой. Всё начинается с понимания типа кожи. Для жирной кожи подойдут гели и безмасляные лосьоны, которые контролируют выработку кожного сала и не закупоривают поры. Если ваша кожа склонна к акне, обратите внимание на ингредиенты салициловой кислоты и ниацинамида. Эти компоненты помогают не только уменьшить жирность, но и предотвратить воспаления.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Для сухой кожи необходимо выбирать более насыщенные средства — кремы и бальзамы с гиалуроновой кислотой, керамидами или маслами ши. Эти вещества обеспечат глубокое увлажнение и восстановление барьерной функции. Растительные масла также помогут сохранить влагу и питательные вещества, способствуя здоровью кожи.

Но увлажнение — это не только кремы. Чтобы кожа оставалась увлажненной, нужно учитывать и другие аспекты ухода. Например, избегайте горячих ванн, которые могут обезвоживать кожу. Регулярное отшелушивание помогает удалить мертвые клетки и улучшить проникновение увлажняющих средств в кожу. Это ключевая часть правильного ухода за кожей, которая помогает сохранять её эластичность и сияющий вид.

Не забывайте о важности защиты от солнца. Защищенный крем с SPF поможет не только увлажнить кожу, но и предотвратить её преждевременное старение, а также снизит риск возникновения пигментных пятен.

Кроме того, такие ингредиенты как антиоксиданты и витамины помогают бороться с воздействием свободных радикалов, придавая коже здоровый вид и защищая её от повреждений.

Если ваша кожа склонна к сухости и раздражению, такие успокаивающие компоненты, как алоэ вера, экстракт ромашки и овса, будут отличным дополнением в вашем уходе.

Для достижения наилучших результатов включите увлажнение в ежедневный распорядок, выбирая те продукты, которые подходят именно вашему типу кожи. С этим подходом можно не только восстановить здоровье кожи, но и предотвратить её старение.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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