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Как заставить крем работать в полную силу – простой, но важный секрет

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Многие тратят деньги на дорогие кремы, но не получают обещанного эффекта. Проблема часто кроется не в составе средства, а в технике его нанесения. Если соблюдать правильную последовательность ухода и не допускать распространенных ошибок, можно значительно повысить эффективность косметики.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Подготовка кожи

Перед нанесением крема важно тщательно очистить кожу. Используйте мягкое очищающее средство, подходящее вашему типу кожи, а затем протрите лицо тоником. Это не только удалит остатки загрязнений, но и поможет крему глубже проникнуть в эпидермис.

Разогрев крема перед нанесением

Каплю крема рекомендуется немного разогреть между пальцами. Это делает текстуру более пластичной, и средство лучше распределяется по коже, не оставляя жирных пятен или плёнки.

Массажные линии и правильная техника

Правильное нанесение помогает избежать растяжения кожи и появления морщин. Следуйте массажным линиям:

  • Лоб — от центра к вискам.
  • Щёки — от носа к скулам.
  • Подбородок — от центра к ушам.
  • Шея — снизу вверх для улучшения тонуса кожи.

Крем не нужно втирать — лучше слегка похлопывать или вбивать подушечками пальцев.

Особенности нанесения под глаза

Кожа вокруг глаз тонкая и чувствительная, поэтому крем здесь наносят безымянным пальцем, лёгкими похлопывающими движениями, двигаясь от внутреннего уголка глаза к внешнему.

Время на впитывание

Не спешите наносить макияж сразу после крема. Дайте ему впитаться 5–10 минут. Лишний слой можно удалить салфеткой, чтобы избежать жирного блеска.

Грамотный уход — это не только выбор качественной косметики, но и правильное её использование. Простые правила нанесения кремов помогут улучшить состояние кожи и продлить молодость.

Уточнения

Крем лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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