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Дефекты маникюра, которые могут уничтожить ваш стиль, — не допустите этого

2:48
Моя семья » Красота и стиль

Мы привыкли думать, что всё важное в разговоре заключается в словах. Однако, исследования показывают, что 80% информации мы получаем, наблюдая за внешним видом собеседника, его движениями и даже мимикой. И маникюр — одна из ключевых деталей, которая может многое рассказать о вашем статусе и успешности.

Розовый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовый маникюр

Даже агенты ФБР подтверждают: руки и ногти — это показатель, на который обращают внимание все. Давайте разберёмся, какие ошибки в нейл-дизайне могут нарушить даже самый продуманный образ.

1. Бахрома на кутикуле

Мелкие надрывы на кутикуле — это не просто неприятно, но и неэстетично. Если они появляются после каждого визита к мастеру, возможно, проблема в инструментах или в его навыках. Лучше сменить мастера или убедиться, что инструмент был заточен. К тому же регулярное использование масла для кутикулы поможет сохранить руки в идеальном состоянии.

2. Разная длина ногтей

Сломанный ноготь — это ещё не повод для паники. Если один из них сломался, лучше подстричь остальные вровень с ним. Не пытайтесь создать видимость тренда с разной длиной — это будет выглядеть небрежно. В идеале, длина ногтей должна быть одинаковой, а если в ней есть нюансы, то они должны быть подчеркнуты намеренно.

3. Отросшие "корни"

Полоса "голого" ногтя у кутикулы — это заметный и неаккуратный дефект. Она выдает, что маникюр был сделан давно и не обновлялся. Чтобы этого избежать, обновляйте маникюр каждые 2-3 недели. Это не только эстетично, но и полезно для здоровья ваших ногтей.

4. Сколы лака и царапины

Наиболее заметные дефекты маникюра — сколы и царапины. Они превращают даже самый дорогой дизайн в неаккуратный и дешёвый. Сколы могут появляться по разным причинам — от неправильного сушки до недостаточной защиты при мытье посуды. Не пытайтесь замаскировать повреждения обычным лаком — это только усугубит ситуацию. Используйте специальные средства для ремонта и обязательно запишитесь на коррекцию.

5. Трещины в дизайне

Если в маникюре появляются трещины, важно немедленно заняться исправлением. Это не только нарушает внешний вид, но и может привести к повреждению самого ногтя. Подпилите его, чтобы избежать дальнейшего повреждения, и запланируйте визит к мастеру.

Не забывайте, что маникюр — это не только про красоту, но и про уверенность. Маленькие детали могут играть решающую роль в создании вашего имиджа.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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