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Зачем люди отказываются от макияжа? Ответ, который потрясет ваш взгляд на красоту

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Когда вы встречаете человека, который решает отказаться от макияжа, это может быть не просто желание сэкономить время. Возможно, это гораздо более глубокий посыл. Для некоторых отказ от косметики — это не просто жест удобства, а полноценное заявление о себе.

Веснушки
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Веснушки

Макияж как социальный сигнал

Макияж часто воспринимается как способ улучшить внешность, подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Для многих людей это может быть инструментом самоутверждения или стремлением соответствовать общественным стандартам красоты. Но что говорит о нас отказ от макияжа?

Психология отказа от косметики

Доктор Тара Уэлл из Колумбийского университета отмечает, что привычка не пользоваться косметикой может свидетельствовать о принятии собственной внешности. Это также может быть проявлением протеста против навязанных стереотипов и культурных норм, которые заставляют людей использовать косметику для "улучшения" своего внешнего вида. Отказ от макияжа — это осознанное стремление быть естественным и показывать миру свою подлинную идентичность.

Природа и удобство: простота как стиль жизни

Однако причины, по которым люди отказываются от макияжа, часто заключаются не только в протесте. Для многих это просто удобство. Процесс нанесения и поддержания макияжа может быть утомительным и ненужным. Естественная кожа ассоциируется с более спокойным образом жизни, где главными ценностями становятся комфорт и практичность.

Кроме того, все чаще акцент делается на здоровье кожи, а не на её внешнем оформлении. Это подчеркивает смену приоритетов: здоровье важнее, чем эстетика, и принятие себя без лишней обработки становится актуальной тенденцией.

Приручение стереотипов

Отказ от макияжа также может быть способом борьбы с устоявшимися стереотипами о том, что ценность человека определяется его внешностью. Такой подход способствует принятию своей естественности и избавлению от давления, которое общество оказывает на внешний облик.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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