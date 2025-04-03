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Если хотите похудеть, забудьте про тренажерку — этот напиток сожжет ваши калории

2:12
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Зеленый чай — это не просто напиток, это настоящая находка для тех, кто стремится сбросить лишний вес. Мало кто знает, что этот напиток, богатый катехинами, способен значительно ускорить обмен веществ и сжигать жир. Но какой чай стоит выбрать для похудения среди множества вариантов, таких как черный, белый, зеленый или ройбуш? Ответ очевиден: выбирайте зеленый чай.

Зелёный чай
Фото: commons.wikimedia.org by Shizuha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зелёный чай

Секрет его эффективности скрывается в составе. Зеленый чай готовится из листьев растения Camelia sinensis, которые проходят минимальную обработку. Этот чай особенно полезен благодаря содержанию шести полифенолов, которые поддерживают здоровье сердца, кишечника и мозга. Однако главную роль в борьбе с лишними килограммами играют катехины — антиоксиданты, ускоряющие сжигание жира и обмен веществ.

Еще одно важное достоинство зеленого чая — кофеин. Он не только помогает организму проснуться, но и ускоряет процесс сжигания калорий. Недавние исследования, проведенные Медицинским университетом Северной Кореи, подтверждают, что экстракт зеленого чая, в сочетании с полиэтиленгликолем, может использоваться для профилактики ожирения и диабета 2 типа без серьезных побочных эффектов.

Как правильно употреблять зеленый чай для похудения

Заварите 1 чайную ложку зеленого чая в чашке горячей воды на 3-5 минут. Если используете пакетики, просто опустите их в горячую воду. Пейте напиток 2-3 раза в день, желательно перед едой, чтобы повысить его эффективность.

На что стоит обратить внимание

Чрезмерное потребление зеленого чая из-за содержания кофеина может привести к нервозности, тахикардии и бессоннице. Людям с гипертонией или повышенной чувствительностью к кофеину рекомендуется употреблять чай в умеренных количествах.

Так что если хотите ускорить процесс похудения и получить здоровый заряд энергии — зеленый чай станет вашим лучшим союзником.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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