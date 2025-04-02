Секреты макияжа Меган Маркл, которые могут быть твоими! Ты не поверишь, что она делает, чтобы скрыть возраст

2:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Меган Маркл, несмотря на свои 40 лет, продолжает выглядеть значительно моложе. И, хотя ее генетика и здоровый образ жизни, безусловно, играют свою роль, главная причина ее безупречного внешнего вида кроется в макияже. Герцогиня использует несколько хитростей, которые помогают сохранить свежесть и молодость ее кожи.

Фото: gg.govt.nz by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Меган Маркл и Принц Гарри

1. Легкие текстуры вместо плотных тонов

Меган предпочитает легкие, полупрозрачные основы, которые не скрывают, а подчеркивают естественные черты лица, в том числе ее веснушки. Тональные средства с плотной текстурой, которые могут превратить лицо в маску, герцогиня избегает, так как они лишь подчеркивают морщины и несовершенства.

2. Легкий румянец для свежести

Румяна — обязательный элемент в макияже Меган. На яблочках щек она наносит легкий румянец, что придает лицу свежесть. Эта маленькая хитрость — настоящее средство против старения. Главное — не переборщить, иначе можно выглядеть как кукла, а не как герцогиня.

3. Нюдовые губы

Меган избегает ярких помад, так как они могут добавить лишний возраст. Вместо этого она предпочитает нюдовые оттенки, которые подчеркивают естественный цвет губ. Полупрозрачные блески — также любимая фишка герцогини.

4. Легкие смоки для глаз

Меган избегает ярких и кричащих теней. Она выбирает спокойные, шоколадные смоки, которые прекрасно подчеркивают ее глаза, не перегружая образ. Иногда герцогиня оставляет веки "голыми", лишь слегка выделяя ресницы.

5. Минимум подводки

Герцогиня не использует громкие "кошачьи" стрелки. Вместо этого она делает акцент на нижнем веке с помощью черного карандаша. Такой макияж подходит не всем, но Меган этот стиль очень идет, делая ее взгляд более выразительным.

Эти простые, но эффективные секреты макияжа позволяют герцогине выглядеть на 10 лет моложе. Теперь ты знаешь, как быть в 40 и выглядеть великолепно!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.