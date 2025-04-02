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Этот материал подушки может ускорить старение кожи

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Ты спишь 7-8 часов, но всё равно просыпаешься с мятой кожей и заломами на лице? Это не возраст — это неправильные привычки. Пока ты спишь, лицо тоже работает — оно прижимается к подушке, растягивается, мнётся. Со временем такие заломы превращаются в морщины, которые гораздо упрямее мимических. Хорошая новость: всё можно исправить. Просто измени подход ко сну.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Женщина

1. Поза для сна имеет значение

Если ты привыкла спать на животе или на боку, знай: лоб, переносица, щеки и подбородок в это время страдают больше всего. Особенно на животе — кожа буквально вдавливается в подушку. А в 35+ кожа уже не "отскакивает" как раньше.

Идеально — спать на спине. Это снижает давление на лицо и сохраняет его форму. Чтобы лицо не касалось поверхности даже при поворотах, можно подложить уголок подушки под шею — так оно будет нависать над тканью.

Хочешь ещё больше пользы? Обрати внимание на специальные подушки от морщин и не забывай про маску для сна — это не только мило, но и полезно.

2. Бельё и подушки — не мелочи

Хлопок, каким бы "натуральным" он ни был, вытягивает влагу из кожи. Взамен выбирай шёлк или атлас — они скользят по коже, не впитывают влагу и помогают избежать лишнего трения.

Из наполнителей — перо и пух, которые мягко поддерживают голову. Также существуют подушки с вогнутой формой: они обеспечивают комфорт и создают нужную дистанцию между лицом и подушкой.

3. Расслабляй лицо перед сном

Днём мимика работает на полную, а к вечеру мышцы напряжены. В таком состоянии они продолжают "жить" даже во сне — и появляются складки. Хочешь замедлить старение? Потрать одну минуту перед сном:

  • Сделай лёгкий массаж: пощипай лицо пальцами или простукивай по массажным линиям.

  • Прими тёплую ванну — это тоже помогает расслабиться.

  • Или попробуй специальные ночные пластыри от морщин — они фиксируют мышцы и не дают им морщиться. Только скругли углы, чтобы не мешали спать.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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