Разбавляешь тушь? Вот почему это может закончиться плохо

Мы живем в эпоху научного прогресса, а в косметичке всё ещё храним огурцы, яичный желток и вакуумные банки. Но пора взглянуть правде в лицо: многие "бабушкины" рецепты уже не работают, а некоторые могут и навредить. Лови подборку бьюти-привычек, от которых стоит избавиться — и кожа скажет тебе спасибо!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тушь для ресниц

1. Огуречные кружочки под глаза

Да, звучит мило, но толку — как от влажного ватного диска. Огурец — это почти одна вода, он не способен справиться с отеками и тёмными кругами. А вот специальные патчи с гиалуронкой, витаминами и кофеином — совсем другое дело.

2. Отбеливание зубов содой

Сода и эмаль — плохая пара. Хоть и кажется, что всё логично (раз чашку отмывает, значит и зубы отбелит), на деле — сильное истирание поверхности. Лучше уж наборы для домашнего отбеливания или визит к стоматологу.

3. Вакуумные банки против целлюлита

Синяки останутся, а целлюлит — нет. Потому что это не просто "жир", а сложная структура, требующая комплексного подхода. Банки же — максимум раздражение, минимум пользы. Кстати, целлюлит — это нормально!

4. Деревянные массажёры

Сколько раз ты реально им пользовалась? А пользы — ноль. Хотела расслабления — запишись на массаж. Хотела эффекта — подбери грамотного специалиста. А этот пылесборник — на выброс.

5. Яичные маски для волос

Желток с горчицей — это не уход, а кулинарное шоу. Волосы становятся жесткими и сухими, особенно при регулярном "питании" из холодильника. Хотите настоящего эффекта? Поищи современные профессиональные маски с проверенным составом.

6. Разбавлять засохшую тушь глазными каплями

Нет, нет и ещё раз нет. Формула туши разрушается, эффекта не будет, а раздражение глаз — легко. Купи новую — и ресницы скажут тебе спасибо.

7. Умывание по системе Лазло

Когда-то эта система была революционной. Но с тех пор появилось всё: энзимные пудры, щёточки, пилинги и деликатные гели. Использовать метод из начала XX века в XXI — ну, как минимум странно.

Уточнения

Тушь (нем. Tusche) — краска, различных цветов, ранее брусковая чёрная краска (тушь чёрная), разных оттенков, приготовленная из сажи.



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