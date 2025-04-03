Эти 8 масел заменят половину твоей косметики

Иногда для того, чтобы кожа сияла, не нужны дорогие сыворотки и баночки с громкими названиями. Достаточно вернуться к проверенным веками натуральным средствам — маслам. Без консервантов, эмульгаторов и ароматизаторов, они дарят коже питание, защиту и красоту. Осталось только выбрать своё!
Снимает макияж, борется с микробами, ухаживает за ногтями и волосами. Его лауриновая кислота помогает коже с воспалениями, а волосы делает блестящими и живыми. Плюс — антистатик и анти-перхоть.
Эффективно при акне и раздражениях: убивает бактерии, снимает отёки и покраснения. Главное — не переборщить. В чистом виде лучше не использовать, особенно при склонности к сухости.
Прекрасно заменяет дневной или ночной крем, особенно в сезон сухого воздуха. Освежает, насыщает витаминами, делает кожу гладкой и ухоженной.
Удаляет стойкий макияж, успокаивает воспалённую кожу и помогает справиться с постакне. Подходит даже чувствительной коже, но обязательно храни в холодильнике — оно быстро портится.
Богато минералами, защищает от грязного воздуха, заживляет микроповреждения и снимает раздражение после бритья. Настоящее спасение для тела в большом городе.
Сужает поры, нормализует выработку себума и не оставляет жирного блеска. Идеально как база под макияж — можно наносить прямо перед ним.
Хочешь густые ресницы или восстановить брови? Массируй кожу с касторкой — и фолликулы оживут. Только не забудь смыть спустя несколько часов.
Проникает вглубь кожи, активизирует выработку коллагена и эластина. Упругая, свежая кожа — его заслуга. Можно добавлять в кремы, если текстура кажется слишком плотной.
Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.
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