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Эти 8 масел заменят половину твоей косметики

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Иногда для того, чтобы кожа сияла, не нужны дорогие сыворотки и баночки с громкими названиями. Достаточно вернуться к проверенным веками натуральным средствам — маслам. Без консервантов, эмульгаторов и ароматизаторов, они дарят коже питание, защиту и красоту. Осталось только выбрать своё!

кокосовое масло
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кокосовое масло

1. Кокосовое масло — универсальный бьюти-инструмент

Снимает макияж, борется с микробами, ухаживает за ногтями и волосами. Его лауриновая кислота помогает коже с воспалениями, а волосы делает блестящими и живыми. Плюс — антистатик и анти-перхоть.

2. Масло чайного дерева — враг прыщей №1

Эффективно при акне и раздражениях: убивает бактерии, снимает отёки и покраснения. Главное — не переборщить. В чистом виде лучше не использовать, особенно при склонности к сухости.

3. Масло жожоба — сияние без хайлайтера

Прекрасно заменяет дневной или ночной крем, особенно в сезон сухого воздуха. Освежает, насыщает витаминами, делает кожу гладкой и ухоженной.

4. Конопляное масло — нежное очищение

Удаляет стойкий макияж, успокаивает воспалённую кожу и помогает справиться с постакне. Подходит даже чувствительной коже, но обязательно храни в холодильнике — оно быстро портится.

5. Масло макадамии — щит мегаполиса

Богато минералами, защищает от грязного воздуха, заживляет микроповреждения и снимает раздражение после бритья. Настоящее спасение для тела в большом городе.

6. Масло фундука — баланс для жирной кожи

Сужает поры, нормализует выработку себума и не оставляет жирного блеска. Идеально как база под макияж — можно наносить прямо перед ним.

7. Касторовое масло — ускоряет рост волос

Хочешь густые ресницы или восстановить брови? Массируй кожу с касторкой — и фолликулы оживут. Только не забудь смыть спустя несколько часов.

8. Масло авокадо — стимулятор молодости

Проникает вглубь кожи, активизирует выработку коллагена и эластина. Упругая, свежая кожа — его заслуга. Можно добавлять в кремы, если текстура кажется слишком плотной.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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