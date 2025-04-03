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Эти пять процедур могут обернуться бедой — не делай их дома

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Интернет полон советов, как сэкономить на салоне и навести красоту самостоятельно. Но есть процедуры, которые категорически не терпят "домашнего творчества". Они требуют точности, опыта и медицинской осторожности. Ошибка — и вместо красоты получаешь стресс, раздражение и шрамы.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Вот пять запретных зон для домашнего ухода.

1. Не стриги челку сама

Да, платить за пару движений ножницами в салоне обидно. Но если возьмёшься сама, скорее всего, закончишь как в детстве: "тут чуть подрежу… и тут… ой". Ровно не выйдет, и начнётся бесконечное "подравнивание". Итог — паника и срочная запись к мастеру. Лучше сразу к нему и пойти.

2. Забудь о радикальной смене цвета

Подкрашивание корней или оттеночный шампунь — ок. Но если решишь стать из брюнетки платиновой блондинкой — остановись. Без знания химии, структуры волос и нюансов осветления ты рискуешь не только цветом, но и состоянием волос. В лучшем случае получишь неожиданный тон, в худшем — пережжённые пряди.

3. Не трогай брови воском или нитью

Пинцет — твой максимум. Работа с воском или нитью требует тонкой техники: правильного направления, точной разметки, подходящей температуры. Малейшая ошибка — и получишь ожог, асимметрию или залысины в бровях. Это не тренд, это провал.

4. Не дави глубокие прыщи

Мелкий комедон — можно аккуратно обработать. Но если это болезненный, красный, подкожный прыщ — забудь про "выдавить". Вместо очищения ты разнесешь инфекцию глубже, получишь отёк, рубец и, возможно, шрам. Такие воспаления лечит дерматолог, а не руки в панике.

5. Не мажь лицо зубной пастой

Совет от звёзд, который обернулся проблемами у обычных людей. Да, паста может подсушить прыщ — но вместе с ним она "сожжёт" кожу, вызовет раздражение, депигментацию, шелушение. Это не миф — это диагноз. Используй специальные средства для проблемной кожи, а не то, что для зубов.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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