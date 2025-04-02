Лень — не помеха: как выглядеть ухоженно, ничего не делая

2:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хочешь выглядеть свежо и ухоженно, но времени — в обрез, а желания — ещё меньше? Специально для таких случаев мы собрали хитрости, которые можно внедрить в рутину хоть под любимую песню. Просто, быстро и с удовольствием!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

1. Маска + сыворотка = суперкомбо

Перед тем как наклеить тканевую маску, нанеси на лицо активную сыворотку. Плотный материал усилит её действие — и эффект заметишь сразу.

2. Домашний BB-крем

Сначала — увлажняющая маска на кремовой основе (тонким слоем и без комедогенного эффекта), через 30 секунд — немного тонального. Voilà, лёгкое покрытие готово!

3. Точечная атака на воспаления

Смешай белую глину с сухой бадягой (по полчайной ложки). Нанеси на прыщик, дай высохнуть, а на ночь заклей пластырем. Просто и эффективно.

4. Питательная маска для волос по-новому

Секрет стилиста Дженнифер Энистон: нанеси маску, разровняй волосы пальцами и укутай голову тёплым полотенцем из микроволновки. В 3 раза лучше работает!

5. Планка — минута на тонус

Встала в планку — прокачала всё тело. Следи за техникой: не прогибайся в пояснице, не сжимай лопатки и держи ягодицы вровень с корпусом.

6. Сухой массаж до душа

Щётка с натуральной щетиной — твой новый бьюти-друг. Массируй кожу ежедневно, и она станет более упругой и гладкой. После — кунжутное масло.

7. Приседай каждый день

Три минуты — и ноги, и руки скажут "спасибо". Главное — техника: спина прямая, колени не выходят за носки, руки вытянуты. И прощай, дряблость.

8. Лимонная вода для сияния кожи

Тёплая вода + сок половинки лимона, за 15 минут до еды и после чистки зубов. Неделя — и ты заметишь: кожа светится, мешки и высыпания исчезают.

9. Хулахуп под любимый трек

Пока играет песня, крути обруч. Весело и полезно! Только не забудь посоветоваться с врачом, если есть противопоказания.

10. Микропилинг каждый вечер

После умывания нанеси мягкий скраб — например, из перемолотого геркулеса. Лицо станет ровным, поры — чище, кремы — эффективнее. Проверено!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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