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Куда клеить патчи, чтобы морщины исчезали быстрее

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Патчи — это не просто милые лепестки под глазами, а настоящие супергерои в мире ухода за кожей. Они бодрят, успокаивают, увлажняют, освежают и делают взгляд заметно отдохнувшим. Но мало кто знает, что использовать их можно не только для борьбы с отеками и тёмными кругами.

Патчи для глаз
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Патчи для глаз

Пора раскрыть весь их потенциал — вот где ещё они могут творить магию.

1. Под глаза: узкой стороной к внутреннему уголку

Классика жанра! Такой способ отлично справляется с отеками и припухлостями после сна или долгого дня.

2. Под глаза: широкой стороной к внутреннему уголку

Хочешь убрать синяки — меняй направление! Патчи в таком положении борются с потемнениями лучше любого консилера.

3. Во внешние уголки глаз

Идеальный приём для борьбы с "гусиными лапками". Взгляд сразу становится свежее и мягче.

4. Вертикально между бровями

Такое размещение помогает расслабить зону межбровья и уменьшить выраженность морщинки между бровями.

5. Над бровями

Если хочешь предупредить появление морщин на лбу — патчи над бровями тебе в помощь. Бонус: лёгкий лифтинг-эффект и более бодрое утро.

6. На носогубные складки

Эта зона нередко страдает от отёков и мелких морщин. Патчи помогут сделать её визуально более гладкой и свежей.

Пара важных напоминаний:

  • Не держи патчи на коже больше 20 минут — они начнут забирать влагу назад.

  • Храни их в холодильнике с осторожностью: прохлада приятна, но слишком низкая температура может навредить лицевому нерву.

Патчи — универсальный солдат в твоей бьюти-рутине. Главное — использовать их с умом и фантазией.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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