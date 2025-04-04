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Как спасти кожу весной: секреты защиты от раздражений и покраснений

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С наступлением весны многие замечают, что их кожа становится более чувствительной, появляется покраснение или даже высыпания. Это связано с несколькими факторами, которые влияют на состояние кожи в этот период. Понимание этих причин и правильный уход помогут вам избежать неприятных последствий.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Девушка

Причины чувствительности кожи весной

Изменения температуры

Зимний холод и весеннее тепло могут сильно повлиять на кожу, которая привыкает к холоду и не сразу адаптируется к новым условиям. Резкие перепады температур делают кожу более уязвимой, вызывая сухость и раздражения.

Солнечная активность

С наступлением весны увеличивается количество солнечных дней, и солнечные лучи становятся более интенсивными. Это может вызвать фотостарение, солнечные ожоги и аллергические реакции, особенно на чувствительной коже.

Пыльца и аллергены

Весной активируются аллергены, такие как пыльца, которые могут вызвать аллергическую реакцию, влияя не только на дыхательные пути, но и на кожу, проявляясь в виде высыпаний и воспалений.

Использование тяжёлых зимних кремов

Зимой мы часто используем более жирные и плотные увлажняющие кремы, чтобы защитить кожу от холода. С наступлением весны эти средства могут вызвать перегрузку и закупорку пор, что приводит к высыпаниям и покраснениям.

Как бороться с чувствительностью кожи

Обновление ухода

Переходите на более лёгкие увлажняющие средства с содержанием гиалуроновой кислоты, которые увлажняют и восстанавливают барьерную функцию кожи, не утяжеляя её.

Солнцезащита

Обязательно используйте солнцезащитные средства с SPF 30 и выше, даже если на улице облачно. Это предотвратит повреждение кожи ультрафиолетовыми лучами, которые активизируются в весенний период.

Маски и пилинги

Раз в неделю используйте маски, подходящие для чувствительной кожи, с увлажняющими и успокаивающими ингредиентами, такими как алоэ вера, овёс или мёд. Лёгкий эксфолиант с кислотами также поможет отшелушить мёртвые клетки и восстановить барьерную функцию.

Аллергии и раздражения

В случае появления высыпаний и аллергических реакций важно избегать использования агрессивных средств. Подбирайте гипоаллергенную косметику и не забывайте о медикаментозных средствах, если реакция сильная.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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