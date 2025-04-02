Натуральные ногти: модный тренд или ключ к здоровью? Узнайте, почему это важно

2:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Забудьте об искусственных материалах и ярких лаках — натуральные ногти стали настоящим трендом последних лет. Они отражают новый подход к красоте, основанный на здоровье и минимализме. С каждым годом все больше людей выбирают этот стиль, и знаменитости только подтверждают эту тенденцию, демонстрируя ухоженные и естественные ногти на красных дорожках.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik маникюр

Почему натуральные ногти становятся выбором номер один

Есть несколько причин, почему люди отказываются от искусственного ухода за ногтями и переходят на натуральные:

Забота о здоровье: темные лаки и химические вещества могут повредить ногти, тогда как натуральные ногти помогают сохранить их здоровье.

Минимализм и естественность: мягкие, нейтральные оттенки лака или даже их полное отсутствие позволяют подчеркнуть красоту и крепость ногтей без излишней декоративности.

Марина Гроук, эксперт по красоте, отмечает, что натуральный уход за ногтями требует использования питательных средств, которые не только улучшают внешний вид ногтей, но и обеспечивают их здоровье на долгосрочную перспективу.

Как ухаживать за натуральными ногтями

Чтобы натуральные ногти радовали вас своим состоянием, необходимо соблюдать несколько важных правил ухода:

Использование укрепляющих основ: это поможет избежать поломок и поддерживать рост ногтей.

Увлажнение кутикулы: питательные масла сохранят кутикулу мягкой и здоровой.

Масло чайного дерева: оно обладает антисептическими свойствами, защищая ногти от инфекций.

Регулярное отшелушивание: удаление мертвых клеток с рук и ногтей улучшает их внешний вид.

Правильное питание: включение в рацион витаминов и минералов, таких как биотин и цинк, укрепит ногти изнутри.

Преимущества натуральных ногтей

Натуральные ногти не требуют частых посещений салонов, экономя время и деньги. Они также гораздо проще в обслуживании. Универсальность этого стиля позволяет вам всегда быть в тренде, независимо от ситуации.

Натуральные ногти — это не просто модная тенденция. Это проявление заботы о себе и своем здоровье, более устойчивый и осознанный подход к красоте. Если вы хотите сохранить ногти здоровыми и привлекательными, достаточно придерживаться нескольких простых принципов ухода.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.