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Натуральные ногти: модный тренд или ключ к здоровью? Узнайте, почему это важно

2:31
Моя семья » Красота и стиль

Забудьте об искусственных материалах и ярких лаках — натуральные ногти стали настоящим трендом последних лет. Они отражают новый подход к красоте, основанный на здоровье и минимализме. С каждым годом все больше людей выбирают этот стиль, и знаменитости только подтверждают эту тенденцию, демонстрируя ухоженные и естественные ногти на красных дорожках.

маникюр
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik
маникюр

Почему натуральные ногти становятся выбором номер один

Есть несколько причин, почему люди отказываются от искусственного ухода за ногтями и переходят на натуральные:

  • Забота о здоровье: темные лаки и химические вещества могут повредить ногти, тогда как натуральные ногти помогают сохранить их здоровье.
  • Минимализм и естественность: мягкие, нейтральные оттенки лака или даже их полное отсутствие позволяют подчеркнуть красоту и крепость ногтей без излишней декоративности.

Марина Гроук, эксперт по красоте, отмечает, что натуральный уход за ногтями требует использования питательных средств, которые не только улучшают внешний вид ногтей, но и обеспечивают их здоровье на долгосрочную перспективу.

Как ухаживать за натуральными ногтями

Чтобы натуральные ногти радовали вас своим состоянием, необходимо соблюдать несколько важных правил ухода:

  • Использование укрепляющих основ: это поможет избежать поломок и поддерживать рост ногтей.
  • Увлажнение кутикулы: питательные масла сохранят кутикулу мягкой и здоровой.
  • Масло чайного дерева: оно обладает антисептическими свойствами, защищая ногти от инфекций.
  • Регулярное отшелушивание: удаление мертвых клеток с рук и ногтей улучшает их внешний вид.
  • Правильное питание: включение в рацион витаминов и минералов, таких как биотин и цинк, укрепит ногти изнутри.

Преимущества натуральных ногтей

Натуральные ногти не требуют частых посещений салонов, экономя время и деньги. Они также гораздо проще в обслуживании. Универсальность этого стиля позволяет вам всегда быть в тренде, независимо от ситуации.

Натуральные ногти — это не просто модная тенденция. Это проявление заботы о себе и своем здоровье, более устойчивый и осознанный подход к красоте. Если вы хотите сохранить ногти здоровыми и привлекательными, достаточно придерживаться нескольких простых принципов ухода.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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