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Найдите свое идеальное платье, которое будет актуально и весной, и летом

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Выбор универсального платья, которое будет актуально и весной, и летом, — это задача, с которой сталкивается каждая модница. Идеальный вариант должен сочетать лёгкость, комфорт и возможность адаптации к разным сезонам. В этом материале мы расскажем, на что стоит обратить внимание при выборе такого платья.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Материалы, которые подходят для обоих сезонов

Чтобы платье было комфортным и в прохладную весну, и в жаркое лето, выбирайте ткани, которые дышат. Отличными вариантами являются хлопок, лён, вискоза и лёгкий трикотаж. Эти материалы идеально подходят для переменчивой погоды и не вызывают дискомфорта при длительном ношении.

Платья средней длины — универсальный выбор

Платья средней длины, до колена или чуть ниже, являются настоящими маст-хэвами для межсезонья. Они удобны для всех типов фигуры и отлично сочетаются как с лёгкими кардиганами, так и с летними сандалиями. Платье средней длины можно легко дополнить ремнём или аксессуарами, чтобы адаптировать его под разное время года.

Цвета и принты, которые остаются актуальными

Светлые пастельные оттенки и нейтральные цвета, такие как белый, бежевый и светло-голубой, — это универсальные выборы для обоих сезонов. Летние принты, например, цветочные или геометрические, также будут актуальны весной, создавая легкое и воздушное настроение.

Правильное платье подчеркнет ваш стиль и создаст комфорт в любую погоду.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. Также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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