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Не пропустите: самые горячие тренды весны 2025, вдохновленные 90-ми и 2000-ми

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Мода циклична, и весной 2025 года нас снова ждут яркие элементы из 90-х и 2000-х. В новом сезоне дизайнеры вдохновляются культовыми трендами прошлых десятилетий, адаптируя их под современные реалии. Какие вещи из прошлого снова станут актуальными?

Женщина в юбке
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Женщина в юбке

Джинсовый total look

Деним во всех проявлениях – один из главных трендов сезона. Джинсовые платья, корсеты, брюки с низкой посадкой и даже тотальный джинсовый образ вернутся в гардеробы модниц. Смело сочетайте деним с минималистичными аксессуарами, чтобы не перегружать образ.

Мини-юбки и брюки карго

Эффектные мини в духе 2000-х снова на пике популярности. Их дополняют брюки карго, которые теперь шьются не только из плотных тканей, но и из лёгких, струящихся материалов. Комбинируйте их с укороченными топами и объёмными куртками для стильного образа.

Глиттер и блестящие ткани

Возвращение эпохи Y2K невозможно без сияния. В тренде блестящие топы, брюки с эффектом металлик и стразы на одежде и обуви. Такие элементы можно сочетать с базовыми вещами, чтобы избежать излишней экстравагантности.

Весна 2025 – это время смелых модных экспериментов. Если вы скучали по трендам 90-х и 2000-х, самое время попробовать их снова!

Уточнения

Тренд в моде — актуальное (ближайшее, краткосрочное) направление, периодически повторяющаяся тенденция развития моды.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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