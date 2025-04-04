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Эти хитрости сотрут следы усталости с лица всего за 10 минут – попробуйте сами

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Современный ритм жизни оставляет мало времени на отдых, а недосып и стресс быстро отражаются на лице. Тусклый цвет кожи, припухлости и тёмные круги под глазами — распространенные признаки усталости. Но не стоит паниковать! Всего за 10 минут можно вернуть лицу свежий и ухоженный вид, используя простые, но эффективные способы.

Девушка с маской на лице
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian
Девушка с маской на лице

Охлаждение для моментального лифтинга

Холод – главный союзник в борьбе с отёками и тусклым цветом лица. Используйте кубики льда из ромашкового отвара или зелёного чая, проводя ими по массажным линиям. Также можно смочить ватные диски в холодной воде и приложить к глазам.

Экспресс-массаж для тонуса кожи

Лёгкий массаж лица кончиками пальцев или роллером из кварца разгоняет кровь и улучшает цвет лица. Уделите внимание области под глазами, лбу и скулам – это поможет снять напряжение и улучшить микроциркуляцию.

Увлажняющая маска для сияния

Быстро освежить кожу поможет тканевая маска с гиалуроновой кислотой. Нанесите её на 5-7 минут – и кожа сразу станет более увлажненной и упругой.

Всего несколько простых шагов – и следы усталости исчезнут, а ваше лицо вновь засияет свежестью. Эти быстрые бьюти-хаки помогут вам выглядеть бодрой и отдохнувшей даже после самых напряженных дней.

Уточнения

Утомле́ние  или уста́лость — физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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