Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Побег в сказку Пьемонта: Замок Казотто манит уединением и красотой — вот почему туда стоит поехать
Венгрия вводит евро: что будет с форинтом и ценами?
У кошек в Финляндии появился новый окрас — и наука не сразу поняла, почему
Заправляешь до полного? Это может стоить машине больше, чем ты думаешь
Железное сердце Земли изменило ритм: что происходит под нашими ногами
Кто в России не платит по счетам: приставы раскрыли неожиданный портрет должника
Экономишь топливо — теряешь обзор: почему опасно пристраиваться за фурой
Nissan шокирует Индийский рынок моделью, которую не ожидал никто
Три простых правила, которые спасут вашу спину на грядке

Этот бьюти-тренд может оставить следы: как клей портит кожу

2:16
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, в мире красоты нет границ. Но стоит ли идти на крайности ради нового тренда? Одним из последних хитов в социальных сетях стал макияж "вязаная кукла". В чем его секрет? Девушки наносят на лицо клей и, используя шерстяные нити, создают сложный узор, имитируя ткань куклы. Эффект действительно удивительный, но не стоит забывать, что такой макияж может принести немалые проблемы.

Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Что скрывается за трендом

Театральный клей, который часто используется для подобных экспериментов, может быть не таким безопасным, как кажется на первый взгляд. Косметолог и дерматолог Надежда Вищипанова объясняет, что даже такой клей способен вызвать аллергические реакции, а его продолжительное воздействие на кожу может привести к гораздо более серьезным последствиям.

"Особенно в наше время, когда многие склонны к аллергии, этот макияж может вызвать не только дискомфорт, но и заболевания кожи", — предупреждает эксперт.

Как опасен этот тренд

Длительное пребывание клея на коже может спровоцировать такие проблемы, как:

  • Атопический дерматит
  • Гнойничковые воспаления
  • Обострение угревой болезни

Молодые люди, которые наиболее часто рискуют снимать этот макияж, особенно подвержены акне из-за активных гормональных изменений. Вмешательство с клеем может привести к тому, что на коже появятся рубцы и пигментация, которые очень трудно и порой невозможно убрать.

Риски использования ПВА

Использование обычного клея, например, ПВА, еще более опасно. По словам Вищипановой, после того как девушки снимают этот макияж, часто сходит верхний слой эпидермиса. Это может привести к повреждению кожи, что в дальнейшем чревато осложнениями.

Итог: стоит ли рисковать

Хотя "вязаная кукла" выглядит впечатляюще, такие эксперименты с внешностью могут закончиться серьезными проблемами с кожей. Если не хотите попасть в число тех, кто столкнется с аллергией или воспалениями, лучше подумайте дважды, прежде чем идти на такой шаг, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Авто
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Прощайте, дряблые руки: эти 4 упражнения укрепят трицепсы
Новости спорта
Прощайте, дряблые руки: эти 4 упражнения укрепят трицепсы Аудио 
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Еда и рецепты
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Ил-114 снова в небе: как советский авиалайнер получает второй шанс на жизнь Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Последние материалы
Венгрия вводит евро: что будет с форинтом и ценами?
У кошек в Финляндии появился новый окрас — и наука не сразу поняла, почему
Заправляешь до полного? Это может стоить машине больше, чем ты думаешь
Железное сердце Земли изменило ритм: что происходит под нашими ногами
Кто в России не платит по счетам: приставы раскрыли неожиданный портрет должника
Экономишь топливо — теряешь обзор: почему опасно пристраиваться за фурой
В Германии считают, что страны БРИКС умно ответили на угрозы Трампа
Nissan шокирует Индийский рынок моделью, которую не ожидал никто
Три простых правила, которые спасут вашу спину на грядке
По холостякам ударили ниже пояса: налог на бездетность снова на повестке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.