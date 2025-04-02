Этот бьюти-тренд может оставить следы: как клей портит кожу

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Кажется, в мире красоты нет границ. Но стоит ли идти на крайности ради нового тренда? Одним из последних хитов в социальных сетях стал макияж "вязаная кукла". В чем его секрет? Девушки наносят на лицо клей и, используя шерстяные нити, создают сложный узор, имитируя ткань куклы. Эффект действительно удивительный, но не стоит забывать, что такой макияж может принести немалые проблемы.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Что скрывается за трендом

Театральный клей, который часто используется для подобных экспериментов, может быть не таким безопасным, как кажется на первый взгляд. Косметолог и дерматолог Надежда Вищипанова объясняет, что даже такой клей способен вызвать аллергические реакции, а его продолжительное воздействие на кожу может привести к гораздо более серьезным последствиям.

"Особенно в наше время, когда многие склонны к аллергии, этот макияж может вызвать не только дискомфорт, но и заболевания кожи", — предупреждает эксперт.

Как опасен этот тренд

Длительное пребывание клея на коже может спровоцировать такие проблемы, как:

Атопический дерматит

Гнойничковые воспаления

Обострение угревой болезни

Молодые люди, которые наиболее часто рискуют снимать этот макияж, особенно подвержены акне из-за активных гормональных изменений. Вмешательство с клеем может привести к тому, что на коже появятся рубцы и пигментация, которые очень трудно и порой невозможно убрать.

Риски использования ПВА

Использование обычного клея, например, ПВА, еще более опасно. По словам Вищипановой, после того как девушки снимают этот макияж, часто сходит верхний слой эпидермиса. Это может привести к повреждению кожи, что в дальнейшем чревато осложнениями.

Итог: стоит ли рисковать

Хотя "вязаная кукла" выглядит впечатляюще, такие эксперименты с внешностью могут закончиться серьезными проблемами с кожей. Если не хотите попасть в число тех, кто столкнется с аллергией или воспалениями, лучше подумайте дважды, прежде чем идти на такой шаг, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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