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Забудь уколы! Три чая, которые замедляют старение кожи

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Ты когда-нибудь задумывался, как напитки могут влиять на твою кожу? Оказывается, определённые чаи могут быть настоящими эликсирами молодости, продлевающими упругость и сияние кожи. Не веришь? Прочитай, какие чаи способны помочь вернуть свежесть твоему лицу!

Зелёный чай
Фото: commons.wikimedia.org by Shizuha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зелёный чай

Белый чай: защитник твоей кожи

Белый чай — это не просто вкусный напиток, а настоящий защитник кожи от старения. Он богат полифенолами и катехинами, которые предотвращают разрушение коллагена в клетках. Белый чай помогает сохранить упругость и эластичность кожи. Главное — не заливать его кипятком! Очень горячая вода может разрушить полезные вещества, поэтому лучше использовать слегка остывшую воду.

Ройбуш: секрет молодого сияния

Ройбуш — это ещё один чай, который может творить чудеса с кожей. Он обладает высокими антиоксидантными свойствами, а также содержит альфа-гидроксикислоты и цинк, которые стимулируют обновление клеток кожи. Ройбуш уменьшает воспаления, снимает покраснения и выравнивает текстуру кожи. Его уникальное свойство — блокировка ферментов, разрушающих коллаген, что помогает сохранить упругость и свежесть кожи.

Гибискус: натуральный источник витамина C

Если ты хочешь поддержать выработку коллагена, гибискус — твой лучший союзник. Этот чай богат витамином C, который необходим для поддержания упругости кожи. Но гибискус не только полезен для кожи, но и очень красив. Яркий цвет чая сигнализирует о высоком содержании антоцианов, которые способствуют поддержанию упругости кожи. Гибискус увлажняет, подтягивает и освежает, особенно если пить его холодным с мятой или лимоном в жаркий день.

Как добавить эти чаи в ежедневный рацион

Не нужно больших усилий для поддержания молодости кожи. Достаточно просто включить эти чаи в свой день. Утром пей белый чай, днём — ройбуш, а вечером — гибискус. Это простой и вкусный способ поддержать здоровье и красоту твоей кожи без каких-либо химикатов!

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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