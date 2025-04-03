Солнце, гормоны и возраст: что вызывает гиперпигментацию и как с ней бороться

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Многие женщины знают, что добиться идеальной кожи — задача не из лёгких. Кто-то борется с прыщами, кто-то — с морщинами. Однако одной из самых распространённых проблем, беспокоящих как мужчин, так и женщин вне зависимости от возраста, являются тёмные пятна, вызванные гиперпигментацией. Почему они появляются и как с ними справиться?

Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Веснушки

Что такое гиперпигментация и отчего она возникает?

Термин "гиперпигментация" может звучать пугающе, но на самом деле это весьма распространённое явление, с которым сталкиваются люди любого возраста и пола. По сути, гиперпигментация — это небольшие тёмные пятна, возникающие из-за избыточной выработки меланина, природного пигмента кожи. Чаще всего такие пятна появляются на лице, руках, шее и в зоне декольте. Они могут быть вызваны разными причинами: от возрастных изменений и гормональных сбоев до солнечных ожогов и травм кожи.

Почему же появляются пигментные пятна? Главная причина — ультрафиолетовое излучение. Солнечные лучи стимулируют выработку меланина, что может привести к появлению тёмных пятен. Кроме того, на гиперпигментацию могут влиять гормональные изменения, генетическая предрасположенность, возраст и использование неподходящей косметики. С наступлением весны, когда солнце становится активнее, риск появления новых пятен возрастает. Поэтому так важно заранее подготовиться к этому периоду, напоминают эксперты чешского издания Marianne.

Как бороться с гиперпигментацией?

Основа успешного ухода за кожей — это правильный выбор средств. Даже если вы тщательно ухаживаете за кожей, но используете неподходящие продукты, результаты могут быть неудовлетворительными. Поэтому важно выбирать косметику с эффективными ингредиентами, способными осветлить пигментные пятна и выровнять тон кожи.

Одним из самых мощных средств против пигментации является витамин С. Этот антиоксидант не только осветляет кожу, но и защищает её от повреждений. Ниацинамид, азелаиновая кислота, ретинол и AHA-кислоты (например, гликолевая кислота) также могут быть полезны в борьбе с пигментными пятнами. Однако перед тем как начать использовать новые средства, лучше проконсультироваться с косметологом.

Ещё один важный аспект ухода за кожей — защита от ультрафиолетового излучения. Используйте кремы с SPF-защитой, даже в пасмурные дни, а лучше всего — круглый год. Это не только поможет предотвратить появление новых пигментных пятен, но и защитит кожу от преждевременного старения. При выборе крема обращайте внимание на индекс PA, который показывает, насколько хорошо продукт защищает от УФ-излучения. Чем выше индекс, тем лучше.

Профессиональное лечение

Если домашний уход не приносит желаемого результата, стоит обратиться к профессионалу. Современные методы дерматологии предлагают эффективные и быстродействующие решения для борьбы с пигментными пятнами.

Одним из популярных методов является химический пилинг. В ходе этой процедуры на кожу наносятся AHA-кислоты, которые удаляют верхние слои кожи и осветляют тёмные пятна. Другой эффективный способ — лазерная терапия. Лазер разрушает пигмент, разбивая его на мелкие частицы, которые затем выводятся из организма. Мезотерапия, при которой растворы вводятся в кожу, также может быть полезна. Этот метод позволяет активным ингредиентам проникать глубже, что повышает эффективность лечения.

Гиперпигментация — распространённая проблема, но с ней можно справиться. Правильный уход за кожей, использование солнцезащитных средств и, при необходимости, профессиональное лечение помогут вернуть коже здоровый и сияющий вид.

Уточнения

Меланоз (греч. melánosis — почернение, от meláno — чернею) или гиперпигментация — меланопатия, усиленное образование и повышенное отложение в органах и тканях тёмно-коричневого или чёрного пигмента из группы меланинов, содержащегося в норме в коже, сетчатке глаза, мозговых оболочках, проявляющиеся в виде веснушек или пигментных родимых пятен.



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