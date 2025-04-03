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Сияющая кожа: секрет корейских красавиц, который покорит весну 2025

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По мнению кореянок, в последнее время в трендах ухода за кожей всё чаще появляется сияющая и увлажнённая кожа. Хотя матовые варианты постепенно набирают популярность, весной 2025 года сияющая кожа будет особенно актуальна. Если вам нравится этот тренд, мы подскажем, как сделать вашу кожу ещё более сияющей.

Кореянка
Фото: freepik.com by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кореянка

Идеальная глянцевая кожа: тренд весны 2025 года

Кореянки известны своей любовью к уходу за кожей. Они стремятся к тому, чтобы их кожа не только выглядела ухоженной, но и красиво сияла. Это явление получило название "глянцевая кожа" (glazed skin). Представьте себе пончик, покрытый блестящей глазурью, — именно такой должна быть ваша кожа.

Если вам кажется, что матовая косметика — это единственный вариант, мы вас разочаруем. Весной 2025 года мы хотим, чтобы наша кожа сияла так же ярко, как и мы сами. Глянцевая кожа выглядит свежей, здоровой и яркой. Хотя пик этой тенденции пришёлся на 2022 год, она продолжает оставаться актуальной. Доказательством этому служит кожа модели Хейли Бибер, которая оказывает значительное влияние на модные тенденции в макияже.

Как придать коже сияние? Секрет сияющей кожи пришёл к нам из Кореи. Основной принцип корейского ухода за кожей — глубокое увлажнение и постепенное наслаивание средств от самых лёгких к самым плотным. Важно, чтобы средства были достаточно жирными, чтобы создать желаемый блеск. И для этого нужно внести всего одно изменение в свой уход за кожей, пишет чешское издание Marianne.

После очищения кожи, но до нанесения сыворотки или крема, используйте тоник. Этот маленький помощник часто недооценивают, но он способен на многое. Тоник восстанавливает pH кожи после очищения, подготавливает её к нанесению других средств, благодаря чему активные ингредиенты лучше усваиваются, и кожа получает полноценное питание.

И самое важное: тоник способствует увлажнению кожи. Все тоники должны увлажнять кожу, но один из них делает это особенно эффективно — тоник в форме лосьона для лица. Молочная текстура этого продукта обеспечивает не только глубокое увлажнение, но и эффект глянцевой кожи.

Как наносить молочный тоник по методу корейских красавиц? Чем больше, тем лучше. Популярная техника под названием "Метод 7 кож" основана на нанесении тонера в несколько слоёв. Хотя цифра 7 в названии условна, ориентируйтесь на потребности своей кожи. Нанесите средство на ладони, аккуратно вотрите в кожу, дайте ему слегка впитаться и продолжайте наносить дополнительные слои, пока ваша кожа не станет идеально чистой, увлажнённой и сияющей. Затем продолжайте ухаживать за кожей по своему обычному распорядку.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Глянец (блеск) — оптическая характеристика свойства поверхности, отражающей свет, показывающая соотношение между интенсивностями света, зеркально отражённого от поверхности, и света, рассеянного во все стороны — диффузного отражения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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