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Сухие и ломкие волосы больше не проблема: лучшие домашние маски для спасения локонов

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Сухие и ломкие волосы выглядят тусклыми, плохо укладываются и легко секутся. Чтобы вернуть им здоровый блеск и эластичность, не обязательно тратить деньги на дорогостоящие салонные процедуры. Простые домашние маски, приготовленные из натуральных ингредиентов, помогут восстановить волосы, сделать их более мягкими и упругими.

Волосы
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волосы

Питательная маска с яйцом и мёдом

Яичный желток богат лецитином и белками, которые питают волосы, а мёд помогает удерживать влагу.

Рецепт

  • 1 желток
  • 1 ст. л. мёда
  • 1 ст. л. оливкового масла

Смешайте все ингредиенты, нанесите на влажные волосы, распределите по всей длине. Оставьте на 30 минут, затем смойте тёплой водой с мягким шампунем.

Кокосовая маска для глубокого увлажнения

Кокосовое масло проникает вглубь волоса, насыщая его полезными жирными кислотами, а алоэ вера увлажняет и предотвращает ломкость.

Рецепт

  • 2 ст. л. кокосового масла
  • 1 ч. л. геля алоэ вера

Нанесите смесь на волосы, особенно на кончики. Укутайте голову полотенцем и оставьте на 40 минут, затем тщательно смойте шампунем.

Восстанавливающая маска с бананом и сметаной

Банан содержит калий, который укрепляет волосы, а сметана насыщает их молочными жирами, предотвращая сухость.

Рецепт

  • 1 спелый банан
  • 2 ст. л. сметаны
  • 1 ч. л. масла ши

Разомните банан до состояния пюре, добавьте остальные ингредиенты и перемешайте. Нанесите маску на волосы, уделяя особое внимание повреждённым участкам, оставьте на 30 минут, затем смойте тёплой водой.

Регулярное применение этих масок поможет восстановить волосы, сделать их более эластичными и сильными. Выбирайте рецепт в зависимости от состояния локонов, и уже через несколько недель вы заметите положительные изменения!

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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