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Сделайте глаза выразительными без туши — секретные техники макияжа для потрясающего взгляда

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Тушь для ресниц — это не единственный способ выделить глаза. Для создания выразительного взгляда можно использовать альтернативные методы, которые часто оказываются не менее эффективными, а порой даже более оригинальными. Сегодня мы расскажем, как подчеркнуть глаза, не прибегая к традиционной туши.

Красные тени
Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Красные тени

Использование карандаша для глаз

Карандаш для глаз — отличная альтернатива туши, особенно если вы хотите создать эффект более густых ресниц. Подведите линию вдоль роста ресниц, чтобы добавить глубины взгляду. Также можно растушевать карандаш, чтобы создать эффект смоки-айз.

Подводка для глаз

Классическая подводка или гелевая подводка — ещё один способ сделать взгляд выразительным. Она подчеркнёт форму глаз и придаст яркости. Для более драматичного эффекта выберите подводку чёрного цвета или с металлическим отливом.

Секреты с тенями для глаз

Использование теней — ещё один способ добавить акцент на глаза. Нанесите светлые оттенки на уголки глаз, чтобы визуально расширить взгляд, и более тёмные оттенки на века для глубины.

Лифтинг-эффект с хайлайтером

Использование хайлайтера в уголках глаз или на нижнем веке поможет освежить взгляд и сделать его более открытым.

Макияж без туши — это не только стильное решение, но и прекрасный способ подчеркнуть красоту глаз, используя доступные и простые методы. Экспериментируйте с различными техниками, чтобы найти свой идеальный вариант!

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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