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Невероятный эффект от сухого масла: рассказываем, как правильно его наносить для безупречной кожи

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Сухие масла для тела — это незаменимый продукт для ухода за кожей. Они быстро впитываются, не оставляют жирных следов, но при этом прекрасно увлажняют и питают. Чтобы добиться максимальной пользы от использования сухих масел, важно правильно их наносить.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Подготовьте кожу к нанесению масла

Для того чтобы сухое масло дало наилучший результат, наносить его лучше всего на слегка влажную кожу. Это может быть после душа или ванны, когда поры открыты и более восприимчивы к уходу. Немного промокните кожу полотенцем, чтобы оставить её слегка влажной, и только затем наносите масло.

Используйте небольшое количество масла

Сухие масла концентрированы, и для полноценного ухода достаточно всего нескольких капель. Переливайте масло на ладони и мягкими движениями распределяйте его по коже. Не стоит наносить слишком много — важно избегать эффекта жирности. Если кожа требует дополнительного увлажнения, можно повторить процедуру.

Наносите масло массажными движениями

Для лучшего усвоения и улучшения кровообращения наносите масло массажными движениями. Это поможет не только улучшить проникновение масла в кожу, но и сделает процедуру более расслабляющей. Массаж можно делать круговыми движениями, уделяя внимание тем участкам, которые склонны к сухости, например, локтям, коленям или пяткам.

Уделите внимание рукам и ногам

Не забывайте про кожу рук и ног, особенно о кутикуле и ногтях. Сухие масла обладают отличными увлажняющими свойствами, и они идеально подходят для ухода за кутикулой, увлажняя её и делая более мягкой. Наносите масло на ногти и мягко массируйте, чтобы усилить увлажнение.

Используйте регулярно для наилучших результатов

Для поддержания здоровой и увлажненной кожи важно применять сухое масло регулярно — хотя бы 2-3 раза в неделю. Сухие масла могут быть использованы в любое время года, но особенно полезны они в холодные месяцы, когда кожа наиболее подвержена сухости.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете получать максимум пользы от вашего сухого масла.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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