Забудьте всё, что знали: вот как правильно наносить консилер и не допускать ошибок

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Консилер — это незаменимый инструмент для создания безупречного макияжа. Он помогает скрыть недостатки кожи, такие как тёмные круги, покраснения и прыщи. Однако многие совершают ошибки при его нанесении, что может испортить внешний вид. Важно понимать, как правильно использовать консилер, чтобы добиться естественного и стойкого результата.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девочка красится

Ошибки при выборе оттенка

Одной из самых распространенных ошибок является неправильный выбор оттенка консилера. Для маскировки тёмных кругов лучше выбирать продукт с жёлтым или персиковым подтоном, а для скрытия покраснений — с зелёным. Использование слишком светлого или тёмного консилера может выделять проблему, а не скрывать её.

Нанесение без подготовки кожи

Консилер должен наноситься на хорошо увлажненную кожу. Без предварительного увлажнения и праймера продукт может подчеркнуть сухость и морщины, особенно в области под глазами. Убедитесь, что ваша кожа подготовлена перед нанесением консилера.

Перегрузка области под глазами

Многие наносят слишком много консилера под глаза, в надежде скрыть тёмные круги. Однако это может привести к обратному эффекту — консилер будет «плыть» и подчеркивать все морщинки. Лучше использовать небольшое количество средства и аккуратно растушевывать его.

Избежать ошибок при нанесении консилера можно, если правильно подобрать продукт и уделить внимание подготовке кожи. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете создать идеальный макияж.

Уточнения

Консилер маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.



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