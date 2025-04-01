Забудьте о черном и белом: Missoni раскрывает секреты цветовой алхимии весны

2:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как выглядит будущее моды через призму прошлого? Ответ на этот вопрос дал бренд Missoni в своей новой коллекции весна-лето 2025. Вдохновленная историей и традициями, она интерпретирует классические элементы дома в совершенно новом свете. Зигзагообразные узоры, яркие цвета и скульптурные формы — все это обретает современное звучание и переносит нас в будущее, соединяя его с наследием.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Московская неделя моды

Традиции и инновации

В основе коллекции — базовые цвета: красный, синий и желтый. Эти оттенки сливаются в культовых зигзагообразных узорах, дополненных белыми и черными элементами, создающими многомерные принты, которые удивляют своей игрой света и тени. Простой, но мощный контраст — это тот стиль, который стал визитной карточкой Missoni. В коллекции 2025 года этот контраст выражен в сочетании хаоса и порядка, что особенно проявляется в текстурах тканей, облегающих силуэты и завораживающих объемах.

Скульптурные формы и андрогинный стиль

Один из центральных элементов коллекции — андрогинный стиль. Платья и брюки повторяют линии тела, словно подчеркивая идею универсальности и свободы. Жакеты и топы, с другой стороны, придают объем плечам, создавая скульптурный эффект, который возвышает силуэты. В то же время юбки макси приобретают объем и становятся центром внимания, создавая эффект движения и легкости.

Связь прошлого и настоящего

Missoni продолжает оставаться верным своим традициям, сочетая наследие дома с современными тенденциями. Это чувство связи с прошлым ощущается на каждом уровне коллекции, от тканей до форм. Этот уникальный баланс между историей и будущим вдохновляет на создание не только модных, но и символичных образов, которые смотрят в будущее, сохраняя уважение к прошлому.

Где найти коллекцию

Весенне-летняя коллекция Missoni 2025 доступна в магазинах attica, Simple Caracters, Grigio и Sani Resort, и каждый может найти в ней что-то для себя — от стильных жакетов до эффектных юбок.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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