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Не только очищение — вот что нужно делать, чтобы кожа не страдала от макияжа

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Частое использование декоративной косметики может сильно влиять на состояние кожи, поэтому важно не только правильно наносить макияж, но и заботиться о её здоровье. Внешний вид вашего лица напрямую зависит от того, как вы ухаживаете за ним после каждого использования косметики. Мы расскажем, как обеспечить коже должный уход, если макияж стал неотъемлемой частью вашего повседневного образа.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Очищение

Главное правило для тех, кто использует декоративную косметику — тщательное очищение кожи. Обязательно удаляйте макияж перед сном, используя мягкие очищающие средства. Это поможет избавиться от остатков косметики, загрязнений и предотвратит закупорку пор, которая может привести к прыщам и воспалениям.

Увлажнение

Частое применение макияжа может сушить кожу, особенно если косметика содержит спирт или другие раздражающие компоненты. Поэтому после очищения важно увлажнять кожу. Выбирайте кремы и сыворотки с увлажняющими компонентами, такими как гиалуроновая кислота или экстракты растений.

Эксперты советуют

Регулярно проводите пилинг, чтобы обновить клеточный слой дермы и ускорить её восстановление. Это поможет предотвратить тусклый вид и улучшить текстуру кожи, которая может пострадать от частого макияжа. Также не забывайте о солнцезащитном креме, чтобы избежать преждевременного старения.

Правильный уход за кожей при частом использовании декоративной косметики поможет поддерживать ее здоровье и свежесть.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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