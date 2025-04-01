Секретный ингредиент весеннего гардероба — топы, которые не хотят быть обычными

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна 2025 года принесет неожиданный тренд — забудьте о привычных футболках и майках под пиджаками и косухами! В этом сезоне мы будем носить нечто совершенно новое и удивительное: топы, которые не просто заменят обычные рубашки, но и станут идеальным сочетанием с любой верхней одеждой. Представьте себе нежные топы, напоминающие шелковую пижаму или короткую рубашку. Это новый взгляд на стиль, который не оставит равнодушными даже самых взыскательных модниц.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Мы уже видели такие топы в коллекциях крупных брендов. Вспомните весеннюю коллекцию Céline 2016 года, когда Phoebe Philo представила платья-комбинации и топы-слипы с изысканным контрастом белого атласа и черного кружева. Подобный стиль, но с пастельными оттенками, мы видели в коллекции Gucci, однако в этом году топы-рубашки становятся настоящим хитом, в первую очередь благодаря бренду Chloé. Эта коллекция вывела топы с украшениями из воланов и в нежных пудровых оттенках, таких как персиковый и масляно-желтый, на первый план.

Эти топы идеально вписываются в современные тенденции и органично дополняют стиль бохо-шик. Они легкие, но при этом не выглядят излишне нарядно. Вы можете сочетать их с замшевой курткой, расклешенными джинсами и босоножками на платформе для романтического образа. Но если хотите добавить немного дерзости, носите такие топы с грубой кожаной курткой или строгим жакетом в минималистичном стиле. В этом случае образ станет более зрелым и элегантным, а французские модницы, такие как Жанна Дамас, подтвердят, что такой стиль — это настоящая классика.

Весной 2025 года топы-рубашки станут обязательным элементом гардероба, и если вы хотите быть в тренде, этот стиль обязательно стоит попробовать. Он легко сочетает в себе романтику и элегантность, при этом оставаясь универсальным для любых случаев.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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