Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любите груши? Как ухаживать за ними весной
Загадка Тихого океана: геологи обнаружили аномалии, которых не должно существовать – и это может изменить науку
Рассказываем, как за 15 минут улучшить свет фар без замены и сервиса
16 озёр, которые заставят вас потерять дар речи — что скрывает этот парк?
Поднимать действительно большие веса помогут эти секреты
Скрытая опасность микроволновки: почему жидкости взрываются при нагреве
Лечение может стоить ясного ума: что не так с таблетками от аллергии
На кону 1,4 триллиона долларов: как мир платит за амбиции отдельных личностей
Никакой химии: утюг засиял от простой зубной пасты

Прекратите сушить волосы феном! Узнайте, как легко сделать укладку без него

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Укладка без фена — отличный способ сэкономить время и сохранить здоровье волос. Такой метод подходит для тех, кто предпочитает минимизировать использование горячих приборов, но при этом хочет выглядеть стильно и ухоженно. Мы расскажем, как добиться идеальной укладки без фена, используя только простые и доступные средства.

Патчи для глаз
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Патчи для глаз

Способ 1: Плетение косичек для волн

Плетение косичек — один из самых популярных методов создания мягких волн без использования фена. Просто вымойте волосы, слегка подсушите полотенцем и заплетите несколько косичек. Дайте им высохнуть естественным способом или оставьте на ночь. Утром расплетите косички, и у вас будут красивые волны без лишних усилий.

Способ 2: Использование бигуди

Вы можете использовать как традиционные бигуди, так и термобигуди, которые нагреваются в микроволновке. Закручивайте небольшие пряди в бигуди и оставьте на несколько часов для достижения желаемого эффекта.

Способ 3: Сушка с помощью полотенца

Лёгкими похлопывающими движениями промокните волосы, чтобы избавиться от лишней влаги, затем слегка накрутите пряди пальцами для естественного объёма. После этого дайте волосам высохнуть естественным способом.

Укладка без фена — это быстрый и эффективный способ сохранить здоровье волос, не теряя при этом в стиле. Используя простые методы, вы можете создать как волны, так и объемные локоны, которые будут радовать вас на протяжении всего дня.

Уточнения

Фен — прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Авто
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши Аудио 
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Наука и техника
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Почему мотоциклы Днепр и Урал до сих пор популярны за границей Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения: это святое
Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения: это святое
Последние материалы
Любите груши? Как ухаживать за ними весной
Загадка Тихого океана: геологи обнаружили аномалии, которых не должно существовать – и это может изменить науку
Рассказываем, как за 15 минут улучшить свет фар без замены и сервиса
16 озёр, которые заставят вас потерять дар речи — что скрывает этот парк?
Поднимать действительно большие веса помогут эти секреты
Скрытая опасность микроволновки: почему жидкости взрываются при нагреве
Прекратите сушить волосы феном! Узнайте, как легко сделать укладку без него
Лечение может стоить ясного ума: что не так с таблетками от аллергии
На кону 1,4 триллиона долларов: как мир платит за амбиции отдельных личностей
Никакой химии: утюг засиял от простой зубной пасты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.