Прекратите сушить волосы феном! Узнайте, как легко сделать укладку без него

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Укладка без фена — отличный способ сэкономить время и сохранить здоровье волос. Такой метод подходит для тех, кто предпочитает минимизировать использование горячих приборов, но при этом хочет выглядеть стильно и ухоженно. Мы расскажем, как добиться идеальной укладки без фена, используя только простые и доступные средства.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Патчи для глаз

Способ 1: Плетение косичек для волн

Плетение косичек — один из самых популярных методов создания мягких волн без использования фена. Просто вымойте волосы, слегка подсушите полотенцем и заплетите несколько косичек. Дайте им высохнуть естественным способом или оставьте на ночь. Утром расплетите косички, и у вас будут красивые волны без лишних усилий.

Способ 2: Использование бигуди

Вы можете использовать как традиционные бигуди, так и термобигуди, которые нагреваются в микроволновке. Закручивайте небольшие пряди в бигуди и оставьте на несколько часов для достижения желаемого эффекта.

Способ 3: Сушка с помощью полотенца

Лёгкими похлопывающими движениями промокните волосы, чтобы избавиться от лишней влаги, затем слегка накрутите пряди пальцами для естественного объёма. После этого дайте волосам высохнуть естественным способом.

Укладка без фена — это быстрый и эффективный способ сохранить здоровье волос, не теряя при этом в стиле. Используя простые методы, вы можете создать как волны, так и объемные локоны, которые будут радовать вас на протяжении всего дня.

Уточнения

Фен — прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха.



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