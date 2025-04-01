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Пять шагов до идеальных клубничных ногтей: создайте тренд с нуля

2:21
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались, как добавить немного яркости в повседневный маникюр, не переборщив? Ответ прост: клубничные молочные ногти! Этот тренд, который идеально подходит для любой длины и формы ногтей, пришел, чтобы украсить весну и сделать ваш образ свежим и стильным.

Розовый маникюр
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовый маникюр

Что такое клубничные ногти

Клубничные молочные ногти — это нежный кремово-розовый оттенок с легким молочным или полупрозрачным покрытием. Представьте себе стакан с клубничным молоком: легкий и прохладный, с мягким пастельным оттенком. Эти ногти напоминают о чистоте и элегантности, создавая идеальный баланс между натуральным и стильным. В отличие от ярких оттенков вроде фуксии, клубничные ногти не бросаются в глаза, а наоборот, притягивают внимание своей утонченностью.

Почему клубничные ногти популярны

Главная причина популярности клубничных ногтей — их универсальность и легкость в сочетании с любым стилем. Этот тренд напоминает стиль "чистой девушки", а также сочетает элементы балетной моды и минимализма. Знаменитости тоже оценили эту тенденцию: например, Зендая на церемонии вручения "Золотого глобуса" блеснула именно таким маникюром. Ким Кардашьян и Кэрол Джи тоже не раз радовали поклонников клубничными ногтями.

Как сделать маникюр дома

Создать клубничный маникюр можно и в домашних условиях. Вот несколько простых шагов, чтобы добиться идеального молочно-розового покрытия:

  • Подготовьте ногти: подпилите и отполируйте.
  • Нанесите базовый слой белого лака для основы.
  • Нанесите один-два слоя молочно-розового лака.
  • Завершите маникюр гель-топом с ярким блеском для глянцевого покрытия.

Если вы посещаете салон, просто попросите мастера использовать прозрачный или желеобразный розовый гель-лак с молочно-белым оттенком.

Тренд, который покоряет всех

Клубничные молочные ногти — это не просто маникюр, это способ подчеркнуть свою индивидуальность и следовать последним тенденциям. Если вы хотите добавить в свою жизнь немного весеннего настроения, этот маникюр точно не оставит вас равнодушной.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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