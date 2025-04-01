Лишний вес, как эффект домино: разрушаем биохимию организма, чтобы победить жир

Избыточный вес — это не просто следствие неправильного питания или недостаточной физической активности. Часто дело гораздо глубже: в основе лежат сложные биохимические процессы в организме, которые могут препятствовать потере лишнего жира, даже если вы правильно питаетесь и тренируетесь. Когда эти процессы сбиваются, тело начинает саботировать ваши усилия.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Талия

Нутрициолог Маргарита Валеева объясняет, как биохимия может блокировать похудение и что нужно делать, чтобы вернуть тело в правильный ритм. Она подчеркивает, что все зависит от гормонов, ферментов, метаболических реакций, а также от баланса витаминов и минералов. Если этот баланс нарушен, тело может оказаться в состоянии хронического стресса или дефицита, что в свою очередь замедляет обмен веществ и блокирует сжигание жиров.

Ключевые биохимические препятствия для похудения

Инсулинорезистентность: гормональная преграда на пути к жиросжиганию Инсулин — главный гормон, регулирующий транспортировку глюкозы в клетки. Но что происходит, если клетки становятся к нему нечувствительными? Инсулин не может выполнять свою функцию, и это приводит к повышению его уровня в крови, что, в свою очередь, мешает расщеплению жира. Как это выглядит на практике? Маргарита Валеева делится примером из своей работы:

"Ко мне обратилась женщина, 38 лет, которая соблюдала строгую диету и занималась спортом, но вес оставался на месте. Анализ показал высокий уровень инсулина при нормальной глюкозе. После корректировки питания и добавления магния результат не заставил себя ждать."

Дефицит железа: замедление метаболизма Железо важно для транспортировки кислорода по организму. Когда его не хватает, обмен веществ замедляется, а человек ощущает постоянную усталость. Организм переходит в режим энергосбережения, и процесс сжигания жира замедляется.

замедление метаболизма Железо важно для транспортировки кислорода по организму. Когда его не хватает, обмен веществ замедляется, а человек ощущает постоянную усталость. Организм переходит в режим энергосбережения, и процесс сжигания жира замедляется. Недостаток витамина D: гормон, управляющий весом Витамин D играет ключевую роль не только в поддержании иммунной системы, но и в регулировании веса. Недостаток этого витамина может привести к хроническому воспалению и набору лишних килограммов.

гормон, управляющий весом Витамин D играет ключевую роль не только в поддержании иммунной системы, но и в регулировании веса. Недостаток этого витамина может привести к хроническому воспалению и набору лишних килограммов. Дисфункция щитовидной железы: контроль обмена веществ Гормоны щитовидной железы регулируют метаболизм. Недостаток гормона Т3 замедляет обмен веществ, что усложняет процесс похудения, даже при соблюдении диеты с низким содержанием калорий.

Как преодолеть препятствия

Похудение — это не только про калории и тренировки. Это восстановление биохимического баланса организма. Важно учитывать гормоны, витамины, минералы и работу органов. Маргарита Валеева подчеркивает, что если вы не видите результатов, несмотря на все усилия, стоит провести более глубокие исследования. Начните с анализа крови и корректировки питания и образа жизни. И помните: когда ваше тело чувствует себя в безопасности, оно с радостью избавится от лишних килограммов, сообщает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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