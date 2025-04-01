Лишний вес, как эффект домино: разрушаем биохимию организма, чтобы победить жир

Избыточный вес — это не просто следствие неправильного питания или недостаточной физической активности. Часто дело гораздо глубже: в основе лежат сложные биохимические процессы в организме, которые могут препятствовать потере лишнего жира, даже если вы правильно питаетесь и тренируетесь. Когда эти процессы сбиваются, тело начинает саботировать ваши усилия.
Нутрициолог Маргарита Валеева объясняет, как биохимия может блокировать похудение и что нужно делать, чтобы вернуть тело в правильный ритм. Она подчеркивает, что все зависит от гормонов, ферментов, метаболических реакций, а также от баланса витаминов и минералов. Если этот баланс нарушен, тело может оказаться в состоянии хронического стресса или дефицита, что в свою очередь замедляет обмен веществ и блокирует сжигание жиров.
"Ко мне обратилась женщина, 38 лет, которая соблюдала строгую диету и занималась спортом, но вес оставался на месте. Анализ показал высокий уровень инсулина при нормальной глюкозе. После корректировки питания и добавления магния результат не заставил себя ждать."
Похудение — это не только про калории и тренировки. Это восстановление биохимического баланса организма. Важно учитывать гормоны, витамины, минералы и работу органов. Маргарита Валеева подчеркивает, что если вы не видите результатов, несмотря на все усилия, стоит провести более глубокие исследования. Начните с анализа крови и корректировки питания и образа жизни. И помните: когда ваше тело чувствует себя в безопасности, оно с радостью избавится от лишних килограммов, сообщает ИА RuNews24.ru.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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