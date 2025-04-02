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Секреты идеального маникюра: рассказываем, какие оттенки лака подойдут на каждый день

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Оттенок лака для ногтей играет важную роль в создании гармоничного образа. Чтобы маникюр всегда выглядел стильно и уместно, важно подобрать универсальный цвет, который подойдет к любому образу и ситуации. Как выбрать такой оттенок и какие нюансы стоит учитывать — разберем сегодня.

Блестящий лак для ногтей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Блестящий лак для ногтей

Учитывайте цвет кожи

При выборе повседневного лака важно ориентироваться на подтон кожи.

  • Холодный подтон – подойдут розоватые нюдовые, бежевые и пудровые оттенки.
  • Тёплый подтон – выигрышно смотрятся персиковые, карамельные и молочные оттенки.
  • Нейтральный подтон – универсальные бежевые и полупрозрачные розовые цвета.

Универсальные цвета на каждый день

Некоторые оттенки подходят практически всем и выглядят элегантно в любой ситуации:

  • Полупрозрачный розовый или нюд – придаёт ногтям ухоженный вид.
  • Светлый бежевый – классика, сочетается с любым гардеробом.
  • Молочно-белый – делает ногти визуально аккуратными и свежими.
  • Светло-серый или пыльно-розовый – стильный вариант для повседневного образа.

Финишное покрытие имеет значение

Глянцевые лаки выглядят ярче, а матовые – более сдержанно. Полупрозрачные текстуры создают эффект естественного маникюра, который идеально подходит для офиса и повседневной жизни.

Выбор идеального оттенка лака для ногтей на каждый день — это баланс между универсальностью, стилем и комфортом. Экспериментируйте, находите свой идеальный цвет и наслаждайтесь безупречным маникюром каждый день!

Уточнения

Лак для ногте́й — косметическое средство, предназначенное для нанесения на ногти пальцев рук, а также ног.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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