Эти украшения никогда не выйдут из моды — добавьте их в свою коллекцию и будьте в тренде

2:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Бижутерия – это не просто аксессуары, а способ выразить стиль и индивидуальность. Но как выбрать украшения, которые будут выглядеть уместно не только летом, но и зимой? Есть несколько универсальных принципов, которые помогут создать стильный образ в любое время года.

Фото: commons.wikimedia.org by MASAYUKI KATO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Жемчуг

Ставьте на классику

Минималистичные и элегантные украшения, такие как аккуратные серьги-гвоздики, тонкие кольца или классические цепочки, никогда не теряют актуальности. Они подходят к любому стилю одежды и могут использоваться как в повседневных, так и в вечерних образах.

Нейтральные оттенки – беспроигрышный вариант

Золото, серебро, жемчуг, прозрачные и пастельные камни универсальны и легко сочетаются с разными цветами одежды. Такие оттенки подойдут и для лёгких летних нарядов, и для тёплых зимних образов.

Натуральные материалы – всегда в тренде

Бижутерия из камня, дерева, жемчуга, стекла выглядит стильно в любое время года. Например, браслеты с камнями могут стать частью как зимнего уютного образа, так и лёгкого летнего аутфита.

Универсальные формы – залог актуальности

Геометрия, лаконичные линии, классические формы – все это делает украшения вне времени. Округлые серьги, тонкие браслеты, аккуратные подвески с небольшими камнями лёгко адаптируются к разным стилям и сезонам.

Как адаптировать бижутерию под сезон

Весна и лето

В теплое время года особенно эффектно смотрятся лёгкие, воздушные украшения. Стоит обратить внимание на:

Плетеные браслеты, кольца с натуральными камнями

Длинные серьги с минималистичным дизайном

Тонкие цепочки и подвески

Осень и зима

Когда образы становятся более плотными и многослойными, лучше выбирать массивные украшения:

Крупные кольца и браслеты

Многослойные цепочки

Серьги-кольца или серьги с камнями

Чтобы бижутерия всегда оставалась актуальной, выбирайте минималистичные формы, нейтральные оттенки и натуральные материалы. Такие украшения легко адаптируются под любые сезоны и образы, помогая вам выглядеть стильно в любое время года.

Уточнения

Бижуте́рия — украшения, в отличие от ювелирных изделий, сделанные из недорогих материалов.



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