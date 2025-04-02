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Морковь — секрет сияющей кожи: как овощ помогает выглядеть моложе

2:48
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Уход за кожей — это не просто использование кремов и сывороток. Важную роль играет питание. Особенно полезны овощи, например, морковь, которая помогает коже сиять изнутри. Хорошее пищеварение и усвоение питательных веществ — залог здоровой и красивой кожи. Узнайте, как морковь может стать вашим союзником в уходе за кожей и сделать его ещё более эффективным!

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Многие люди тратят деньги на кремы, сыворотки и другие косметические средства, но одного внешнего ухода недостаточно. Секрет здоровой кожи кроется в правильном питании и пищеварении. Чтобы кожа выглядела ухоженной, она должна получать необходимые витамины, минералы и питательные вещества, которые поддерживают её обновление и увлажнение.

Овощи, особенно морковь, богаты полезными для кожи веществами. Они поддерживают здоровье кишечника и улучшают пищеварение, что важно для правильного усвоения питательных веществ. Хорошее пищеварение помогает коже лучше реагировать на внешние воздействия и сохранять естественный баланс, утверждает венгерский Glamour.

Польза моркови для кожи

Морковь содержит бета-каротин, который защищает кожу от вредного воздействия солнца, снимает воспаления и способствует её регенерации. Бета-каротин — мощный антиоксидант, который замедляет старение кожи и сохраняет её свежесть. Кроме того, морковь богата витамином А, который помогает обновлять клетки кожи.

Как овощи влияют на здоровье кишечника

Здоровье кишечника напрямую связано с состоянием кожи. Питательные вещества, которые усваиваются через кишечник, поступают в кровь и доставляются к коже. Если пищеварение нарушено, это может привести к проблемам с кожей, таким как акне, сухость или раздражение.

Продукты, богатые клетчаткой, например, морковь, улучшают работу кишечника и способствуют его здоровью. Это, в свою очередь, положительно сказывается на состоянии кожи.

Завершайте ужин несколькими морковками, но не менее чем за час до сна. Также можно приготовить овощную салатницу с огурцами или помидорами, которые также полезны для пищеварения и увлажнения кожи.

Питание и увлажнение кожи

Морковь не только питает кожу, но и увлажняет её благодаря высокому содержанию воды. Вода необходима для поддержания эластичности кожи и предотвращения её сухости. Употребление овощей помогает поддерживать водный баланс кожи и улучшает её состояние.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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