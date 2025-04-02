Секущиеся кончики или зуд, обезвоженные или повреждённые: в какой помощи нуждаются ваши волосы

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Трихолог и кандидат медицинских наук Елена Сюракшина в интервью с Moneytimes.ru поделилась своими знаниями о том, как распознать обезвоженные и поврежденные волосы.

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Признаки обезвоженных волос

Обезвоженность волос нередко сопровождается неприятными ощущениями в области головы. Если вы испытываете сухость, зуд, жжение или дискомфорт при контакте с волосами, это может быть признаком недостатка влаги. Эти симптомы указывают на то, что ваши волосы и кожа головы нуждаются в дополнительном увлажнении.

Признаки поврежденных волос

Поврежденные волосы можно распознать по характерным признакам: секущимся кончикам, сухости по всей длине, отсутствию блеска и тусклости. Такие волосы теряют свою эластичность и требуют особого внимания. Если вы заметили эти изменения, вероятно, ваши волосы уже повреждены.

Как вернуть здоровье обезвоженным волосам

Елена Сюракшина рекомендует использовать увлажняющие маски для восстановления структуры волос. Репейное масло — популярное народное средство, которое можно наносить как на волосы, так и на кожу головы. Также эффективны маски с витаминами А и Е, которые помогают увлажнить волосы и улучшить их внешний вид.

Домашние и профессиональные средства: что выбрать?

Эксперт советует использовать как профессиональные косметические средства, так и домашние рецепты. Например, капсулы витамина "Аевит" можно вскрыть и нанести содержимое на кожу головы, оставить на 15 минут, а затем смыть. Это простое средство поможет увлажнить волосы и улучшить их состояние.

Важность питания и водного баланса

Елена подчеркивает, что правильное питание и поддержание водного баланса играют ключевую роль в здоровье волос и кожи. Рекомендуется пить не менее 1,5 литров воды в день, чтобы предотвратить обезвоживание и поддерживать здоровье ваших волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



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