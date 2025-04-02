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Цвет волос как сразу после салона – пять шагов для идеального оттенка

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Окрашенные волосы требуют особого ухода чтобы цвет не тускнел и не вымывался. Неправильный выбор шампуня, частые термические укладки и недостаток увлажнения могут привести к потере яркости. Разберёмся какие правила помогут сохранить насыщенный оттенок и здоровый блеск волос.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Женщина

Правильный выбор шампуня и бальзама

Обычные шампуни содержат агрессивные сульфаты, которые буквально «вымывают» красящий пигмент из структуры волоса. Чтобы этого не происходило, выбирайте бессульфатные шампуни или специальные средства для окрашенных волос. Они бережно очищают, не нарушая защитный слой.

Не менее важен уход после мытья. Кондиционер или бальзам для окрашенных волос помогает закрыть кутикулу, сохранив цвет и блеск.

Ограничение частого мытья головы

Чем чаще вы моете волосы, тем быстрее цвет теряет насыщенность. Постарайтесь сократить количество водных процедур до 2-3 раз в неделю. Если волосы быстро загрязняются, можно использовать сухой шампунь.

Увлажнение и питание волос

После окрашивания волосы нуждаются в интенсивном увлажнении. Регулярно используйте питательные маски с маслами (аргановым, кокосовым, ши), кератином и протеинами шёлка. Они помогают восстановить структуру волоса и препятствуют ломкости.

Защита от теплового воздействия и солнца

Горячий воздух фена, утюжки и плойки пересушивают волосы, способствуя разрушению пигмента. Используйте термозащиту перед укладкой. Летом надевайте головной убор или наносите спрей с UV-фильтрами, чтобы избежать выгорания цвета.

Регулярное тонирование

Для поддержания оттенка раз в несколько недель можно использовать оттеночные шампуни, бальзамы или тонирующие маски. Они помогут освежить цвет.

Сохранить идеальный цвет волос после окрашивания — реально, если соблюдать правильный уход. Так ваш оттенок останется ярким и насыщенным как можно дольше!

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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