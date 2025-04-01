Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасность в пузырьках: как выбрать шампунь, который не навредит вашему любимцу
Неожиданный помощник в стирке: что добавить в барабан, чтобы шерсть не прилипала
Цвет волос как сразу после салона – пять шагов для идеального оттенка
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Следим за ситуацией: фиолетовый флаг на пляже — что это значит для туристов
Садоводам на заметку: как правильно ухаживать за ревенем для раннего урожая
Хитрая социальная стратегия! Как простейшие организмы решают проблему добычи пищи
18-летний сын Марии Погребняк заявил, что она скоро станет бабушкой
Добавь этот ингредиент в рис, и он станет ресторанным блюдом — простой лайфхак

Эти кольца и браслеты будут в моде в 2025 году: не пропустите главные тенденции

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Украшения – это не просто аксессуары, а важная часть стильного образа. В 2025 году в тренде массивные кольца, элегантные браслеты и смелые сочетания. Разбираемся, какие модели выбрать и как их носить, чтобы выглядеть безупречно.

Синий маникюр
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Синий маникюр

Главные тренды украшений

В 2025 году в моде массивные кольца, утонченные браслеты и необычные формы. Ювелиры делают ставку на асимметрию, многослойность и сочетание металлов. В тренде – крупные камни, минималистичные золотые кольца и браслеты-цепи.

Как выбрать идеальные аксессуары

При выборе украшений ориентируйтесь на свой стиль. Для повседневных образов подойдут тонкие золотые или серебряные кольца, а для эффектного выхода – массивные украшения с камнями. Браслеты-каффы станут стильным дополнением вечернего образа.

Как правильно носить кольца и браслеты

Главное правило – баланс. Если на руках несколько массивных колец, браслеты должны быть минималистичными. А если вы выбираете объёмный браслет, лучше ограничиться одним-двумя кольцами.

В 2025 году украшения – это не просто аксессуары, а способ выразить индивидуальность. Экспериментируйте, сочетайте разные стили и создавайте уникальные образы!

Уточнения

Кольцо́ или коле́чко — предмет (изделие) из металла или другого материала в форме обода, круга, с пустым пространством внутри линии круга.

Брасле́т — ювелирное изделие, надеваемое на руку, со времён палеолита, распространённое у многих народов мира.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Шоу-бизнес
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника Аудио 
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Еда и рецепты
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Недвижимость
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Почему мотоциклы Днепр и Урал до сих пор популярны за границей Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения: это святое
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Последние материалы
Опасность в пузырьках: как выбрать шампунь, который не навредит вашему любимцу
Неожиданный помощник в стирке: что добавить в барабан, чтобы шерсть не прилипала
Цвет волос как сразу после салона – пять шагов для идеального оттенка
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Следим за ситуацией: фиолетовый флаг на пляже — что это значит для туристов
Садоводам на заметку: как правильно ухаживать за ревенем для раннего урожая
Хитрая социальная стратегия! Как простейшие организмы решают проблему добычи пищи
18-летний сын Марии Погребняк заявил, что она скоро станет бабушкой
Добавь этот ингредиент в рис, и он станет ресторанным блюдом — простой лайфхак
Словакия запускает новый газовый проект на Украине: как это повлияет на энергорынок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.