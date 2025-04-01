Эти кольца и браслеты будут в моде в 2025 году: не пропустите главные тенденции

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Украшения – это не просто аксессуары, а важная часть стильного образа. В 2025 году в тренде массивные кольца, элегантные браслеты и смелые сочетания. Разбираемся, какие модели выбрать и как их носить, чтобы выглядеть безупречно.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Синий маникюр

Главные тренды украшений

В 2025 году в моде массивные кольца, утонченные браслеты и необычные формы. Ювелиры делают ставку на асимметрию, многослойность и сочетание металлов. В тренде – крупные камни, минималистичные золотые кольца и браслеты-цепи.

Как выбрать идеальные аксессуары

При выборе украшений ориентируйтесь на свой стиль. Для повседневных образов подойдут тонкие золотые или серебряные кольца, а для эффектного выхода – массивные украшения с камнями. Браслеты-каффы станут стильным дополнением вечернего образа.

Как правильно носить кольца и браслеты

Главное правило – баланс. Если на руках несколько массивных колец, браслеты должны быть минималистичными. А если вы выбираете объёмный браслет, лучше ограничиться одним-двумя кольцами.

В 2025 году украшения – это не просто аксессуары, а способ выразить индивидуальность. Экспериментируйте, сочетайте разные стили и создавайте уникальные образы!

Уточнения

Кольцо́ или коле́чко — предмет (изделие) из металла или другого материала в форме обода, круга, с пустым пространством внутри линии круга.



Брасле́т — ювелирное изделие, надеваемое на руку, со времён палеолита, распространённое у многих народов мира.



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