Эти кольца и браслеты будут в моде в 2025 году: не пропустите главные тенденции

Украшения – это не просто аксессуары, а важная часть стильного образа. В 2025 году в тренде массивные кольца, элегантные браслеты и смелые сочетания. Разбираемся, какие модели выбрать и как их носить, чтобы выглядеть безупречно.
В 2025 году в моде массивные кольца, утонченные браслеты и необычные формы. Ювелиры делают ставку на асимметрию, многослойность и сочетание металлов. В тренде – крупные камни, минималистичные золотые кольца и браслеты-цепи.
При выборе украшений ориентируйтесь на свой стиль. Для повседневных образов подойдут тонкие золотые или серебряные кольца, а для эффектного выхода – массивные украшения с камнями. Браслеты-каффы станут стильным дополнением вечернего образа.
Главное правило – баланс. Если на руках несколько массивных колец, браслеты должны быть минималистичными. А если вы выбираете объёмный браслет, лучше ограничиться одним-двумя кольцами.
В 2025 году украшения – это не просто аксессуары, а способ выразить индивидуальность. Экспериментируйте, сочетайте разные стили и создавайте уникальные образы!
Кольцо́ или коле́чко — предмет (изделие) из металла или другого материала в форме обода, круга, с пустым пространством внутри линии круга.
Брасле́т — ювелирное изделие, надеваемое на руку, со времён палеолита, распространённое у многих народов мира.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.