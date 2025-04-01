Этот классический макияж с акцентом на глаза сделает ваш взгляд незабываемым

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Классический макияж с акцентом на глаза — универсален и подходит для любого случая. Он позволяет подчеркнуть выразительность взгляда и создать эффектный, но при этом сдержанный образ. Если вы хотите научиться делать такой макияж, следуйте простым рекомендациям.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вечерний макияж

Подготовка кожи

Начните с нанесения увлажняющего крема и праймера. Это создаст основу для макияжа и обеспечит его долговечность.

Коррекция и тон

Используйте тональный крем, который идеально соответствует вашему оттенку кожи. Затем нанесите консилер под глаза, чтобы скрыть темные круги.

Акцент на глаза

Чтобы создать акцент на глазах, используйте темные оттенки теней для подчеркивания складки века. Для века, которое ближе к ресницам, используйте более светлый оттенок. Завершите макияж черной или коричневой подводкой и тушью, чтобы раскрыть взгляд.

Губы

Для классического макияжа с акцентом на глаза выбирайте нейтральные оттенки помады, чтобы не отвлекать внимание от глаз.

Классический макияж с акцентом на глаза — это идеальный способ создать элегантный и стильный образ, который будет актуален в любой ситуации. Следуя этим простым шагам, вы сможете создать выразительный и гармоничный макияж, подчеркивающий вашу природную красоту.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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