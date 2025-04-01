Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снижают сахар и улучшают самочувствие: 5 чаёв при диабете
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Ужин, который усыпит лучше таблеток: 11 продуктов для спокойной ночи
Переобулся — и попал: сколько на самом деле стоит смена резины весной 2025
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Сон на ногах — как выживают лошади во сне
Паша Техник предсказал дату своего погружения в кому
RHS создаёт «робастный газон» для людей, опылителей и домашних животных
Перезагрузка Диснейленда! Чего ждать от празднования 70-летия в 2025 году

Этот классический макияж с акцентом на глаза сделает ваш взгляд незабываемым

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Классический макияж с акцентом на глаза — универсален и подходит для любого случая. Он позволяет подчеркнуть выразительность взгляда и создать эффектный, но при этом сдержанный образ. Если вы хотите научиться делать такой макияж, следуйте простым рекомендациям.

Вечерний макияж
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вечерний макияж

Подготовка кожи

Начните с нанесения увлажняющего крема и праймера. Это создаст основу для макияжа и обеспечит его долговечность.

Коррекция и тон

Используйте тональный крем, который идеально соответствует вашему оттенку кожи. Затем нанесите консилер под глаза, чтобы скрыть темные круги.

Акцент на глаза

Чтобы создать акцент на глазах, используйте темные оттенки теней для подчеркивания складки века. Для века, которое ближе к ресницам, используйте более светлый оттенок. Завершите макияж черной или коричневой подводкой и тушью, чтобы раскрыть взгляд.

Губы

Для классического макияжа с акцентом на глаза выбирайте нейтральные оттенки помады, чтобы не отвлекать внимание от глаз.

Классический макияж с акцентом на глаза — это идеальный способ создать элегантный и стильный образ, который будет актуален в любой ситуации. Следуя этим простым шагам, вы сможете создать выразительный и гармоничный макияж, подчеркивающий вашу природную красоту.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Авто
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России Аудио 
Не рабы и не рампы: как на самом деле возводили египетские пирамиды
Наука и техника
Не рабы и не рампы: как на самом деле возводили египетские пирамиды Аудио 
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Недвижимость
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Почему мотоциклы Днепр и Урал до сих пор популярны за границей Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения: это святое
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Последние материалы
Снижают сахар и улучшают самочувствие: 5 чаёв при диабете
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Ужин, который усыпит лучше таблеток: 11 продуктов для спокойной ночи
Переобулся — и попал: сколько на самом деле стоит смена резины весной 2025
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Сон на ногах — как выживают лошади во сне
Паша Техник предсказал дату своего погружения в кому
RHS создаёт «робастный газон» для людей, опылителей и домашних животных
Этот классический макияж с акцентом на глаза сделает ваш взгляд незабываемым
Перезагрузка Диснейленда! Чего ждать от празднования 70-летия в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.