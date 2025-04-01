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Ваша кожа может пострадать: узнайте, какие бьюти-средства нельзя комбинировать

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Когда речь идет о правильном уходе за кожей и макияже, важно помнить, что не все средства могут работать вместе. Некоторое сочетание бьюти-продуктов могут вызвать раздражение, сухость кожи или даже привести к обратному эффекту. Знание того, какие средства нельзя комбинировать, поможет избежать нежелательных последствий.

Пенка для умывания
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Пенка для умывания

Ретинол и витамин C

Ретинол — мощный ингредиент против старения, а витамин C обладает антивозрастными свойствами и помогает осветлить кожу. Однако, когда их использовать одновременно, они могут нейтрализовать друг друга, теряя свою эффективность. Лучше наносить витамин C утром, а ретинол — вечером.

Скраб и кислоты

Скрабы с абразивными частицами и кислотные пилинги не стоит применять одновременно. Оба продукта активно воздействуют на верхний слой эпидермиса, что может привести к её повреждению, воспалению и повышенной чувствительности.

Продукты с альфа-гидроксикислотами (AHA) и бензоилпероксид

Оба компонента активно борются с акне, но их сочетание может вызвать сильное раздражение и пересушить кожу. Используйте один из этих ингредиентов днём, а другой — на ночью.

Увлажняющий крем и матирующий гель

Если ваша кожа склонна к жирности, вы можете захотеть использовать оба продукта одновременно. Но увлажняющий крем и матирующий гель могут быть слишком тяжелыми для кожи и привести к перегрузке. Лучше выбрать одно средство в зависимости от состояния дермы.

Маски с углём и с кислотами

Маски с углём хорошо очищают поры, но при добавлении кислот может возникнуть химическое раздражение. Используйте такие маски по отдельности.

Знание того, какие средства не стоит комбинировать, поможет избежать неприятных последствий. Правильный уход за кожей требует внимательности и баланса, чтобы добиться максимального результата.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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