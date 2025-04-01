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Тренды педикюра 2025 года, которые заставят вас забыть о старых дизайнах

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Педикюр — не только практическая, но и эстетическая процедура, которая помогает подчеркнуть стиль и ухоженность ног. В 2025 году мы увидим множество интересных тенденций в мире педикюра, от ярких цветов до оригинальных дизайнов. Сегодня мы расскажем, какие тренды будут на пике популярности.

Педикюр
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Педикюр

Яркие и насыщенные цвета

В 2025 году педикюр с яркими оттенками будет на пике популярности. Красные, фуксиевые, оранжевые и синие цвета на ногтях — это выбор смелых и уверенных в себе женщин. Такие оттенки идеально подойдут для лета и весны, добавляя яркости и свежести в образ.

Минималистичный дизайн

На волне популярности минимализма в 2025 году мы увидим педикюры с простыми, но элегантными акцентами. Нежные однотонные покрытия с небольшими геометрическими фигурами или золотыми акцентами создают стильный и лаконичный вид.

Металлические оттенки и глиттер

Для любителей блеска 2025 год принесет в педикюр металлические оттенки и блестящие детали. Золото, серебро и бронза будут использоваться как основной цвет или в качестве акцентов на отдельных ногтях. Также популярны будут блестки и глиттер для вечерних выходов.

Натуральные оттенки

Для тех, кто предпочитает естественность, педикюр в натуральных пастельных оттенках, таких как бежевый, молочный и розовый, останется в тренде. Это классика, которая никогда не выйдет из моды и подходит для любого случая.

Тренды в педикюре 2025 года обещают быть разнообразными и интересными. Яркие цвета, минимализм, металлики и натуральные оттенки — каждый сможет выбрать стиль, который подойдет именно ему.

Уточнения

Педикю́р — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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