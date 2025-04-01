Эти купальники покорят пляжи в 2025 году — выберите свой стиль

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением 2025 года мода на купальники становится еще более разнообразной. С каждым годом дизайнеры привносят что-то новое, и тренды в этом году обещают быть смелыми и оригинальными. Если вы хотите быть в центре внимания на пляже или у бассейна, стоит обратить внимание на несколько ключевых моделей.

Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в купальнике

Акцент на утонченную ретро-эстетику

Одним из самых ярких трендов 2025 года станет возвращение ретро-стиля. Купальники с высокой талией и плавки с завышенным поясом снова в моде. Этот стиль не только подчёркивает изящные линии тела, но и идеально подходит для тех, кто предпочитает больше закрытости.

Яркие цвета и необычные принты

В 2025 году в тренде будут яркие цвета, такие как насыщенный коралловый, глубокий бирюзовый и солнечный жёлтый. Также в моду входят геометрические и абстрактные принты. Они добавляют эксцентричности и привлекают внимание.

Модели с прозрачными вставками

Для любителей экстравагантных решений в 2025 году подойдут купальники с прозрачными вставками или деталями в сетку. Они придают образу сексуальности и свежести.

В тренде этого года — разнообразие форм и дизайнов, которые подойдут как для активного отдыха, так и для спокойных летних вечеров.

Уточнения

Купа́льник или купа́льный костю́м — одежда для купания и отдыха у воды.



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