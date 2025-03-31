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Больше никаких чёрных точек: простая система ухода, которая работает

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Чёрные точки – проблема, с которой сталкиваются многие. Они появляются из-за скопления кожного сала, пыли и остатков косметики в порах. Многие пытаются избавиться от них агрессивными методами, но это может привести к повреждению кожи. Важно не просто удалить чёрные точки, но и предотвратить их повторное появление. Разбираемся, как сделать это безопасно.

Расширенные поры на носу
Фото: www.pexels.com by Sam Lion, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Расширенные поры на носу

Почему появляются чёрные точки

Основная причина – закупорка пор. Когда сальные железы активно работают, а кожа недостаточно очищается, себум смешивается с загрязнениями и окисляется, образуя черные точки. К этому могут привести:

  • Чрезмерное выделение кожного сала
  • Использование неподходящей косметики
  • Недостаточное или неправильное очищение кожи
  • Гормональные изменения
  • Экологические факторы (пыль, загрязненный воздух)

Как избавиться от чёрных точек без вреда для кожи

Правильное очищение

Используйте мягкие пенки и гели с кислотами (BHA, AHA), которые помогают растворять себум и очищать поры.

Глубокая чистка

1-2 раза в неделю делайте маски с глиной, которая вытягивает загрязнения и сужает поры.

Отшелушивание

Энзимные пудры и кислотные пилинги помогают удалить ороговевшие клетки, предотвращая появление новых черных точек.

Увлажнение

Даже жирная кожа нуждается в увлажнении! Используйте лёгкие гелевые кремы, чтобы не провоцировать усиленную работу сальных желез.

Чего нельзя делать

  • Выдавливать чёрные точки – это может привести к воспалениям и повреждению кожи.
  • Использовать агрессивные скрабы – они травмируют кожу и могут ухудшить состояние пор.
  • Применять спиртосодержащие средства – они пересушивают кожу, провоцируя еще большее выделение себума.

Правильный уход за кожей поможет не только избавиться от чёрных точек, но и предотвратить их повторное появление. Главное – регулярность и деликатность!

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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