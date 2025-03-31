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Забудьте про пюре! Что помогает худеть — большие куски овощей или суп

1:53
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Оказывается, небольшие изменения в том, как мы готовим пищу, могут оказать влияние на наш вес. Врач-эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова поделилась полезным советом для тех, кто стремится избавиться от лишних килограммов: готовить продукты на слабом огне и не доводить их до полной готовности.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Этот метод называется альденте (от итальянского "al dente" — "на зуб"). Он означает, что продукты, такие как макароны или рис, должны быть слегка недоваренными — "почти готовы", но всё ещё твёрдые при укусе. При таком способе готовки организм тратит больше энергии на переваривание пищи, что способствует сжиганию большего количества калорий.

Альденте против переваренного: что эффективнее для похудения

"Когда человек бежит с рюкзаком, ему нужно больше энергии, чем когда он бежит налегке. Точно так же и с продуктами: если они слегка недоварены, их усвоение требует больше усилий от организма. Это помогает сжигать дополнительные калории", — объяснила Павлова.

Овощи и крупные куски: секреты похудения

Не только время готовки, но и текстура пищи играет роль в контроле веса. Например, супы с крупными кусками овощей будут гораздо полезнее, чем суп-пюре, поскольку на пережевывание больших кусков тратится больше калорий.

"Чем больше усилий мы тратим на переваривание пищи, тем больше калорий сжигается", — добавила врач.

Павлова также подчеркнула важность контроля калорийности и приёма поливитаминов, чтобы избежать недостатка питательных веществ в организме. При этом она напомнила, что ожирение стало глобальной проблемой, которая приводит к различным заболеваниям, включая сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет и бесплодие.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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