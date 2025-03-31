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Вы верите, что горячие инструменты безопасны? Ваши волосы так не считают

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Мы все хотим, чтобы наши прически были красивыми и стойкими, но часто для этого прибегаем к горячим инструментам, наращиванию прядей или сложным плетениям. Но как это влияет на волосы? Парикмахер и стилист Лилия Левина предупреждает, что такие укладки могут сильно навредить волосам, особенно если не следовать основным правилам.

Сушка волос
Фото: flickr.com by Katie Brady, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сушка волос

Горячие инструменты: опасность для волос

Утюжки, плойки, щипцы-гофре — без них многие не представляют укладку. Но при использовании горячих инструментов важно соблюдать осторожность. Чтобы избежать таких проблем, волосы нужно полностью высушить перед укладкой и обязательно использовать термозащитные средства.

Прически с плотным начесом и тугие косы: не такие уж безобидные

Многие из нас любят плотные начесы, чтобы сделать прическу более пышной. Однако это может привести к поломке волос из-за механического воздействия.

"Если хотите сохранить здоровье волос, не перегружайте их чрезмерными начесами", — советует стилист.

Также опасность могут представлять тугие косы, дреды и зизи. Эти прически создают сильное натяжение на волосы, что может привести к их ломкости.

"Если уж хотите сделать сложное плетение, обратитесь к опытному специалисту, чтобы нагрузка на волосы была минимальной", — предупреждает Левина.

Наращивание: важен опыт мастера

Наращивание волос на капсулы — популярная процедура, но она может быть травматичной для волос. Более безопасными вариантами являются ленты для наращивания или трессы на заколках, которые не требуют постоянного крепления и не нагружают волосы.

Итак, что нужно помнить

  • Если используете горячие инструменты, всегда сушите волосы до конца и применяйте термозащиту.
  • Избегайте слишком тугих причесок, таких как начесы или дреды, которые могут повредить волосы.
  • Выбирайте безопасные способы наращивания волос и доверяйте это только опытным мастерам.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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