Тени не держатся? Откроем вам секреты, которые перевернут твой макияж

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины отказываются от теней для век, считая их сложными в использовании. Но что, если я скажу, что всё это можно легко исправить? Давайте разберёмся, какие ошибки мы допускаем при нанесении теней и как их избежать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тени для век

Ошибка №1: забываешь про праймер

Многие считают праймеры пустой тратой денег. Однако для век праймер — это не просто дополнительная косметика, а настоящий магнет для пигментов. Он выравнивает кожу и предотвращает скатывание или осыпание теней. Без него макияж не будет держаться долго, и тени не будут смотреться так ярко.

Ошибка №2: использование аппликаторов

Поролоновые аппликаторы, которые идут в комплекте с тенями, — это настоящее зло. Оставь их в прошлом! Лучше купи качественные кисти для теней. С ними растушевка превращается в лёгкий и быстрый процесс, и твой макияж будет выглядеть идеально.

Ошибка №3: неправильный выбор кистей

Тени бывают разные: сухие, кремовые, маслянистые, рассыпчатые. И для каждого типа теней нужна своя кисть. Использование не той кисти может повлиять на конечный результат. Кисти — это не просто инструмент, а настоящий секрет красивого макияжа.

Ошибка №4: растушевка не в том направлении

Когда наносишь тени, помни: начинать нужно с внешнего уголка глаза, где основной пигмент. А затем растушевывай его к внутреннему уголку и вверх. Это создаст эффект более открытых и крупных глаз. Многие делают ошибку, начиная с середины века — так тени не смотрятся так выразительно.

Ошибка №5: выбор неправильного оттенка

Подбор оттенка теней зависит от твоего кожного тона. Если у тебя желтоватый подтон, выбирай теплые оттенки. Для кожи с красноватым подтоном подойдут холодные цвета. Этот простой трюк сделает макияж более гармоничным.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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