Тени не держатся? Откроем вам секреты, которые перевернут твой макияж

Многие женщины отказываются от теней для век, считая их сложными в использовании. Но что, если я скажу, что всё это можно легко исправить? Давайте разберёмся, какие ошибки мы допускаем при нанесении теней и как их избежать.
Многие считают праймеры пустой тратой денег. Однако для век праймер — это не просто дополнительная косметика, а настоящий магнет для пигментов. Он выравнивает кожу и предотвращает скатывание или осыпание теней. Без него макияж не будет держаться долго, и тени не будут смотреться так ярко.
Поролоновые аппликаторы, которые идут в комплекте с тенями, — это настоящее зло. Оставь их в прошлом! Лучше купи качественные кисти для теней. С ними растушевка превращается в лёгкий и быстрый процесс, и твой макияж будет выглядеть идеально.
Тени бывают разные: сухие, кремовые, маслянистые, рассыпчатые. И для каждого типа теней нужна своя кисть. Использование не той кисти может повлиять на конечный результат. Кисти — это не просто инструмент, а настоящий секрет красивого макияжа.
Когда наносишь тени, помни: начинать нужно с внешнего уголка глаза, где основной пигмент. А затем растушевывай его к внутреннему уголку и вверх. Это создаст эффект более открытых и крупных глаз. Многие делают ошибку, начиная с середины века — так тени не смотрятся так выразительно.
Подбор оттенка теней зависит от твоего кожного тона. Если у тебя желтоватый подтон, выбирай теплые оттенки. Для кожи с красноватым подтоном подойдут холодные цвета. Этот простой трюк сделает макияж более гармоничным.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!