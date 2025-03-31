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Не торопитесь выбрасывать старую одежду! Вот как сделать её снова модной

2:43
Моя семья » Красота и стиль

Когда надоело то, что висит в шкафу, не всегда нужно бежать в магазин. Вещи, которые есть в вашем гардеробе, можно преобразить с помощью нескольких простых решений. Смены сезонов — отличное время для того, чтобы обновить свой образ. Вот несколько советов от стилистов, как освежить стиль, не тратя деньги.

Носки
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Носки

1. Проведите ревизию гардероба

Прежде чем обновлять стиль, полезно провести ревизию. Как отмечает стилист Александра Фуллертон, большинство из нас носит лишь 20% одежды. Всё остальное лежит без дела.

"Когда гардероб переполнен, выбрать подходящий наряд становится сложнее", — говорит она.

Время от времени стоит избавляться от вещей, которые уже не носим, и оставить только те, которые действительно любим.

2. Сделайте сезонные изменения событием

Смену сезонов можно превратить в настоящее торжество. Вместо того чтобы просто переполнить шкаф новыми вещами, Фуллертон советует сделать процесс особенным:

"Отложите сезонные вещи в сторону, обновите их. Почините пуговицы, отпарьте, прогладьте".

Такое обновление сделает ваши старые вещи как новыми, а шкаф — более организованным.

3. Одежда, которую вы не носите, уйдет

Ник Хемс, стилист из Бата, рекомендует не хранить одежду более 18 месяцев, если она не была использована. Даже Фуллертон считает, что через год вы точно уже переосмыслите свой стиль и гардероб. Чтобы не забывать, что носите, можно использовать простой метод: поворачивайте вешалки так, чтобы крючок был направлен к вам, а после каждой носки меняйте его положение. Это поможет точно понять, что действительно вам нужно.

4. Найдите вещи, которые делают вас счастливым

Для того чтобы снова полюбить свой гардероб, стоит обратить внимание на те вещи, которые приносят радость.

"Носите то, в чем чувствуете себя уверенно и комфортно, то, что вызывает комплименты", — советует Фуллертон.

Эти вещи точно станут вашими любимыми.

5. Смело экспериментируйте с сочетаниями

Иногда достаточно просто сочетать вещи, которые раньше не приходили в голову. Фуллертон отмечает:

"Наш мозг всегда ищет новизну, и новое сочетание вещей так же освежает стиль, как и покупка чего-то нового".

Попробуйте носить юбку с жакетом, который раньше казался неподходящим, или сочетать платье с джемпером — и вы заметите, как оживает ваш образ.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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