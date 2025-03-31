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Бесплатный доступ к красоте? Подумайте дважды — вас могут обокрасть в интернете

2:03
Моя семья » Красота и стиль

В последнее время в интернете распространяется новый вид мошенничества, направленный на женщин. Аферисты представляются состоятельными бизнесменами, владельцами салонов красоты, и предлагают пройти бесплатные премиальные процедуры. Для регистрации достаточно перейти на сайт и ввести промокод. Однако за этим стоит тщательно продуманная схема.

Салон красоты
Фото: commons.wikimedia.org by Christophe robin paris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Салон красоты

После перехода по ссылке жертве предлагают установить приложение для использования промокода. На самом деле это приложение похищает личные данные и деньги пользователей. Если у вас iPhone, мошенники могут перенаправить вас на поддельную страницу входа в Apple ID, чтобы украсть пароли. Проблема усугубляется тем, что сайты, на которые отправляют, очень похожи на настоящие страницы реальных салонов.

По данным МВД, ущерб от таких мошенников уже составил не менее 2,7 миллиона рублей. Жертвами становятся люди, которые по недосмотру скачивают вредоносные приложения и переходят по подозрительным ссылкам в мессенджерах.

Одним из основных способов защиты от мошенничества становится новый законопроект, принятый Госдумой 25 марта. Он направлен на усиление защиты от телефонных и интернет-мошенников. В рамках закона будет создана база голосов аферистов, а звонки от подозрительных номеров будут маркироваться. Также появится возможность отказаться от рекламных обзвонов. Это должно значительно усложнить работу мошенников и помочь пользователям избежать потерь.

Такой подход может стать важным шагом в борьбе с растущей угрозой интернет-мошенничества. Но при этом важно помнить, что именно пользователи должны быть более внимательными и осторожными в сети. К тому же следует избегать скачивания приложений из сомнительных источников и переходов по подозрительным ссылкам, сообщает argumenti.ru.

Уточнения

Мошенники — множественное число от мошенник (мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием):

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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